CIGANOVIĆ NA FOTKI IZGLEDA KAO BESKUĆNIK: Fanovi mu rekli da je ista engleska kraljica, a javila se i Vlatka Pokos

View this post on Instagram

Every time when I wearIng layers I thought how Im gonna looking stylish,then I check my self on the pictures and I look more like a homeless🤷🏻‍♂️😂😂 • • • • • •#fashion #fashionblogger #streetstyle #outfit #streetwear #sexy #menstyle #freshstreetfits #trueoutfit #gay #gayboy #gayhot #male #malemodel #overdoseofstreetwear #swag #autumncolors #autum #fall #pictureoftheday #layeredfashion #berlin #london #paris #milano #nyc #handsome #kendoll #instagood #homeless