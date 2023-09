'Hell's Kitchen', britanski kulinarski reality show koji je postao pravi svjetski fenomen, uskoro stiže i na hrvatske ekrane pod nazivom 'Hell's Kitchen Hrvatska.'

Ovaj format, koji je stekao ogromnu popularnost diljem svijeta, donosi natjecateljima priliku života - kuhati uz bok jednom od najpriznatijih hrvatskih chefova, Toma Gretića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pod mentorstvom karizmatičnog šefa kuhinje, kandidati će nastojati zadovoljiti visoke kulinarske standarde, raditi zajedno kao tim, naučiti nositi se s pritiskom i održavati timsku dinamiku.

Gretić, pod čijim budnim okom će se cijeli show odvijati, obećava gledateljima drugačiji pristup od eksplozivnih scena popularnih showova sličnog žanra, a u ekskluzivnom intervjuu koji je dao za Net.hr, saznajemo više o njegovim očekivanjima, savjetima za buduće kandidate i njegovoj strasti prema kuhinji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tom, renomirani hrvatski chef čije je umijeće kuhanja nagrađivano više puta, s entuzijazmom i visokim očekivanjima iščekuje početak kulinarske avanture, a za sam show kaže: 'Očekujem da bude najbolji kuharski show u povijesti Hrvatske. Sigurno. Mislim da imamo jedinstvenu priliku ljudima pokazati kako se kuha.'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kandidat koji želi osvojiti 'Hell's Kitchen Hrvatska' trebao bi posjedovati određene kvalitete koje je Gretić istaknuo kao ključne za uspjeh u showu. To uključuje trud, zalaganje, predznanje, upornost, kreativnost i, naravno, timski rad za koji kaže da je posebno važan, naglašavajući da nitko ne može kuhati sam.

Tom je također dao vrijedne savjete potencijalnim kandidatima za ovakav izazov. "Pripremite se na 3 mjeseca svakodnevnog kuhanja, svakodnevnog stresa, kreativnosti, učenja, zadovoljstva, a u nekim slučajevima i tuge. Ipak je to sastavni dio života svakog kuhara pa bi ih trebalo pripremiti na ono što mi svakodnevno prolazimo", ističe. Realnost kuhinje nije uvijek glamurozna kao što se čini na televiziji, a Tom nas podsjeća da će kandidati proći kroz širok spektar emocija i izazova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dotaknuli smo se njegovih kulinarskih inspiracija i brojnih restorana u kojima je radio te stekao svoju slavu, na što je rekao: 'Imam sreće da sam uvijek radio po lijepim hotelima i restoranima, ali ako trebam izdvojiti najbolju kuhinju, vjerojatno bi to bila Asia de Cuba u Dubaiju. Taj restoran je bio baš poseban. Najviše mi se svidio zbog hrane, zbog ljudi koji su radili sa mnom, ambijenta i zbog neke moje lude ideje da se kuhinja otvara u 11 navečer', prisjeća se s osmijehom.

Velika inspiracija

Gretić napominje kako je najveći utjecaj na njegov profesionalni razvoj imao upravo Marco Pierre White, britanski glavni kuhar. “Prvi put kad sam uzeo u ruke njegovu knjigu - White Heat. To je bilo početkom 90-ih. Izulo me baš onako iz cipela. I kreativnost i energija i tanjuri i ‘luđak u kuhinji’…”.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Puno je vremena potrebno kako bi jedna strast prerala u vještinu i zavidno znanje, a to dokazuje i put kojim je Gretić 'gazio' do konačnog uspjeha: 'Prvi put kad sam shvatio da znam kuhati, bilo je to sredinom 30-ih jer to ne ide lako, uvijek postoji crv sumnje. Pošto se bavimo autorskom kuhinjom ono što se svidi meni ne mora se svidjeti i drugima. I onda uvijek postoji sumnja, ali kad te svi tapšaju po ramenima, tada mora proć jedno 10 godina dok sam sebi priznaš jednog dana 'da, okej, pa ja znam nešto’. To je ono što fali mlađim generacijama onako malo.'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, osvrnuo se na položaj Hrvata na 'svjetskoj kulinarskoj karti'. Istaknuo je da pojedinačno imamo izvrsnih kuhara, no međutim, nije se ustručavao podijeliti svoje mišljenje o generalnom stanju prehrane: "Ali u globalu, trebala bi se malo promijeniti svijest o prehrani. Doduše, to zvuči smiješno kad dolazi od nekoga tko ima 130 kilograma. Ali mislim da nismo baš visoko na tim ljestvicama", zaključio je.

Foto: RTL Foto: RTL Tom Gretić

Povodom showa, osvrnuo se i na začine koje smatra neizostavnim u svojoj kuhinji. 'Bez dva luka nema ništa', kroz šalu je rekao da ne može zamisliti pripremu bez tog sastojka. Nadalje, naglasio je važnost biljaka poput bosiljka, kadulje, vlasca, peršina i korijandra, koje smatra ključnima za upotpunjavanje okusa jela.

Osim svoje strasti prema kulinarstvu, Gretić je spomenuo i svoj talent za slikarstvo i kiparstvo. Otkrio je da se nekada bavio slikarstvom, ali da mu nedostaje vremena za tu kreativnu stranu jer je posvećen svojoj karijeri kao kuhar. Ipak, naglasio je da bi se možda vratio toj strasti kada jednog dana ode u penziju. Svoje umjetničke korijene potvrdio je i spomenom da povremeno crta grafike, ali da ih ne dijeli s javnošću. Slikarstvo i kiparstvo ostaju sjećanje na njegovu široku paletu interesa, koja obuhvaća i umjetničke izričaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svim potencijalnim kandidatima Gretić poručuje da se ne dvoje ni časa i prijave, jer je uvjeren da će ovaj show biti iznimna prilika za napredovanje i stjecanje novih kulinarskih vještina. S obzirom na sve što očekuje sudionike, drama, izazovi i tenzije rasti će sa svakim novim izazovom, a samo će najbolji ostati i osvojiti vrijednu nagradu.

Svi zainteresirani profesionalci, ali i sve osobe s iskustvom rada u kuhinji već sada se mogu prijaviti za sudjelovanje u prvoj sezoni showa 'Hell's Kitchen Hrvatska' na web-stranici https://www.rtl.hr/prijave.