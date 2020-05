ČESTITKE STIŽU SA SVIH STRANA: Meghanin i Harryjev sin Archie slavi prvi rođendan

Kraljica Elizabeta II. u srijedu je čestitala prvi rođendan svom osmom praunuku Archieju, sinu princa Harryja i Meghan, vojvotkinje od Sussexa. “Sretan rođendan Archieju Mountbatten-Windsoru koji danas slavi prvi rođendan!”, objavila je na Twitteru Buckinghamska palača uz lanjsku fotografiju na kojoj je kraljica u društvu Archieja, Harryja, Meghan i Meghanine majke Dorije Ragland.

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2020

Archie is The Queen’s eighth great-grandchild. pic.twitter.com/PMaiY6NR1a

Happy Birthday to Archie Mountbatten-Windsor who is celebrating his 1st birthday today! 🎈

Harryjev stariji brat princ William i njihov otac princ Charles također su Archieju čestitali rođendan. Charlesov ured, Clarence House, objavio je njegovu fotografiju s Archiejem nakon krštenja u srpnju. Archie Harrison Mountbatten-Windsor sedmi je u redu za prijestolje nakon Charlesa, Williama, Williamovo troje djece i Harryja. Harry (35) i Meghan (38), bivša glumica rođena u Los Angelesu, objavili su u siječnju da će se povući s kraljevskih dužnosti i voditi neovisniji, privatni život uglavnom u Sjevernoj Americi. Nedavno su se preselili u Los Angeles.

A very Happy Birthday to Archie, who turns one today. 🎈

This photo of Archie and his grandfather was taken following his christening in July 2019.

📸 Chris Allerton ©️ Sussex Royal pic.twitter.com/AYxqkRxE1d

— Clarence House (@ClarenceHouse) May 6, 2020