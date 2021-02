CARDI B U IZDANJU U KAKVOM JE NISMO NAVIKLI VIDJETI: Nepočešljana i bez šminke dobrano je ‘oprala’ hejtere

Repericu Cardi B (28) svi su navikli vidjeti sređenu od glave do pete. Pratitelje na društvenim mrežama poprilično je iznenadila videom kojeg je objavila, a koji je prikazuje u prirodnom izdanju bez šminke u širokoj pamučnoj majici.

Cardi je video snimila 20 minuta nakon što se probudila, a nije se stigla ni počešljati.

“Kad vide da mi u životu dobro ide, hejteri daju sve od sebe da me sruše bilo da razglabaju o mom licu ili braku… Ovo sam ja nakon što se probudim, bez filtera i nepočešljane kose. Osjećam se sjajno! I nikad se nisam bojala pokazati kako uistinu izgledam”, napisala je u opisu videa na Instagramu.

Također, kazala je kako se osjeća super bez nanošenja bilo kakvih kozmetičkih proizvoda.

“Ovo sam ja bez šminke. Bez filtera. Možete vidjeti sve sitne mrlje na mom licu. Možete vidjeti kako su mi usne ispucale. Grizla sam ih cijelu noć. Upravo sam se probudila prije 20 minuta. Nisam ni kosu iščetkala. Osjećam se dobro!”, kazala je, a potom se obratila hejterima.

“Svaki put kada mi dobro ide, oni mi pokušavaju srušiti samopouzdanje. To više ne pali kod mene. Samo vam želim dati do znanja da se osjećam ugodno u svojoj koži, da sam sjajna, da sam sretna… Svi vi koji imate ogromnu mržnju u srcu kad mi ide u životu znajte da mi ne možete nauditi. Ostat ću na vrhu s ovim licem sa šminkom ili bez, meni ide odlično!”, kazala je Cardi.

Ona je krajem siječnja na Twitteru priznala kako je posljednja tri mjeseca vodila borbu protiv akni na licu, a podijelila je i fotografiju svoje kože, piše People.

This is my cheek…It’s been happening for like 3 months now …Shit really is uncomfortable. pic.twitter.com/Yqb197hKQp

— iamcardib (@iamcardib) January 25, 2021