CARDI B SE OBRAČUNALA S HEJTERIMA; Skinula se i poručila: ‘Sada vam moram pokazati ovo tijelo…’

Nakon što su isplivale njezine fotošopirane fotografije iz dućana na kojima izgleda deblje nego inače, Cardi B odlučila je stati na kraj podbadanjima.

N*cki fans love to body shame women. They’re insecure and threatened by Cardi that they need to PHOTOSHOP her photos to make her look bad. Sad lives they live pic.twitter.com/n3o1CZkUDZ

— rain on me (fan account) (@chromatiicah) June 17, 2020