CARA DELEVINGNE I ‘MALA LAŽLJIVICA’ SE ZARUČILE? ‘Ona mi je pokazala što je prava ljubav’

Djevojke su viđene na ulicama Saint-Tropeza s prstenjem na rukama što je odmah pokrenulo glasine o zarukama

Sve su glasnija šuškanja da su se manekenka Cara Delevingne i njezina djevojka Ashley Benson, zvijezda serije “Slatke male lažljivice”, zaručile nakon što su javno priznale da su u vezi. Ovih dana viđene su na ulicama Saint-Tropeza na jugu Francuske, a nikome nije promaklo prstenje na njihovim rukama. Korisnici društvenih mreža odmah su pokrenuli glasine da su se djevojke zaručile tijekom boravka u Francuskoj. Prošlog ljeta Cara i Ashley ljubile su se na aerodromu Heathrow u Londonu.

Mjesecima se nagađalo da su njih dvije u vezi jer su se držale za ruke tijekom izlaska u New Yorku. Osim toga, Ashley često nosi ogrlicu s privjeskom u obliku slova “C”. Cara je javno progovorila o ljubavnoj vezi s Ashley na dodjeli nagrade na Trevor New York Gala u New Yorku. “Ona mi je pokazala što je prava ljubav i kako da ju prihvatim, što je bilo teže nego što sam mislila. Volim te, Sprinkles”, rekla je povodom njihove prve godišnjice veze.

Glasine o zarukama nisu komentirale.