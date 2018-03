BURNA RASPRAVA: Mirjana Hrga objavom protiv Istanbulske ‘zapalila’ Jelenu Veljaču, glumica joj brutalno spustila

Televizijska voditeljica je svojom objavom izazvala burnu raspravu, u kojoj je jedna od aktivnijih učesnica bila Jelena Veljača.

Mirjana Hrga je na svom Facebooku napisala objavu u kojoj je objasnila zašto bi glasala protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, čime je izazvala burne reakcije svojih fanova.

“Odbacujući sve unaprijed određene diskreditacije, spomenut ću da nisam primitivna, pročitala sam tu famoznu Istanbulsku konvenciju više puta. Neke članke posebno. Potpisujem 99% ali kad bih mogla glasati, glasala bih protiv. I to je to. Što je problem? Glasam za pravo žena, ali ne u ovakvoj buci, magli i masovnom silovanju uma. Glasam za to svaki dan. Ali, želim glasati i za prava muškaraca (o tome se ne priča vjerojatno baš zato što ih – oni koji zazivaju ravnopravnost – smatraju jačim spolom pa im ne treba dodatna zaštita od diskriminacije), glasam i za prava djece, glasam i za pravo čovjeka da slobodno živi onako kako se osjeća, bez obzira na seksualnu i ostale orijentacije. Po čemu su žene važnije od svih njih?”, napisala je voditeljica te dodala:





“Glasam za slobodu pojedinca u uređenom društvu gdje nitko neće silovati nikoga. Pa ni pod krinkom demokracije. Pustite da mislimo drugačije. Tko kaže da niste vi u krivu? A možda i mi? Pa što? Zar je to pitanje života i smrti da se društvo ovako oštro mora dijeli baš na svemu.

Ova tema već izlazi na nos i uši. Događa li se u ovoj zemlji još išta?”, napisala je voditeljica.

Ubrzo su se ispod objave počeli nizati komentari ljudi koji se s njom slažu i onih koji ne vide ništa sporno u dokumentu o kojem neko vrijeme bruji čitava Hrvatska, organiziraju se prosvjedi i dolazi do fizičkih obračuna.

Među njima je bila i Jelena Veljača koja se raspisala te citatima iz Konvencije željela dokazati da je čitava galama oko roda izmišljotina. Obratila se i Hrgi, no ona je ignorirala komentare.

“Ne kužim, pa kako je to povelja protiv muškaraca?”, pitala se Veljača. te zaključila: “To je tekst napisan protiv zlostavljača, definira nasilje i definira odgovornost države.”

Voditeljici se javila i kolegica Nevena Rendeli Vejzović te je upitala je li zaista u Osoru, kao što joj piše kao lokacija, no Hrga ju je hladno ‘otkantala’ upitavši je što zapravo želi.