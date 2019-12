BURAN VIKEND – MILOJKO OTKRIO STROGO ČUVANU TAJNU O MILIJANI: ‘Njoj je psihijatar dao dijagnozu’

Milojko je uzrujan radi cjelokupne situacije te je rekao kako će tužiti Milijanu za duševnu bol

Vikend je u vili “Parova” prošao jako burno. U reality je došao odvjetnik Nebojša kako bi pokrenuo proces razvoda Milijane i Milojka Božića, piše Alo.

Dok su uskoro bivši supružnici iznosili svaki svoju stranu priče, Milojko je pred svima rekao kako Milijana ima dijagnozu.

“Njoj je psihijatar dao dijagnozu. Utvrdio je da je ona radno nesposobna, to je njezina dijagnoza”, rekao je.

Milijana se zacrvenjela od stida te nije ništa rekla na to. Ona se u međuvremenu zaručila za Nemanju Stamatovića Žapca te želi svom uskoro bivšem suprugu uzeti dobar dio njegove imovine tijekom procesa razvoda.

Milojko je uzrujan radi toga svega te je rekao kako će tužiti Milijanu za duševnu bol.

“Milojko može tužiti Milijanu za duševni bol koju mu je nanijela, ali kakav će ishod biti, to je drugo pitanje. Tužba za to što je neko počinio preljub do sada se pred našim sudovima nije dogodila!”, objasnio je odvjetnik.