‘BUNTOVNA CRNKA S UNDERCUTOM’: Žanamari pokazala kako je izgledala prije 8 godina

Žanamari se u emotivnoj objavi prisjetila vremena kad je pjevala u rock bendu

Pjevačica Žanamari Perčić posljednju objavu na svom Instagramu posvetila je Zagrebu i s nostalgijom se prisjetila vremena kad je pjevala u rock bendu.

ŽANAMARI PREKO DRUŠTVENIH MREŽA OPOMENULA: ‘Ljudi još uvijek prelaze granice i ulaze u Hrvatsku bez ikakve provjere!’

“Uspomene… 2012… Zagreb mi je dao rokenrol. Moju obitelj, moj bend ‘J’Animals’, naš prvi album ‘Druga vrsta’ nastao je u Zagrebu i zbog života i smjerova u kojima me Zagreb vodio. Tamo sam pronašla sebe, ali i ljubav svog života, također kroz glazbu”, započela je pjevačica svoju objavu.

FOTKA KOJA JE ZAPALILA INSTAGRAM: Žanamari u zavodljivom donjem rublju pokazala tijelo od kojeg zastaje dah: ‘Ludilo od žene’

“Ovo je fotka s jednog fotosessiona kod Medike, s mojim dečkima iz benda… taman smo se pripremali za Exit festival, nastup u Tvornici prije Satriania i u Boćarskom domu s Baretom i Majkama… Nakon 7 godina rokenrola moj voljeni ‘metalac’ povukao me da se smirimo uz more i stvorimo obitelj… Možda vise ne headbang-amo na stageu i glazbeno istražujemo svašta pa i pop, funk, r’n’b… ali uvijek, UVIJEK, ćemo biti i ostati oni ljudi koji su se pronašli u Zagrebu. Buntovna crnka s undercutom i istetovirani skinny ginger u potrazi za odgovorima i ‘nemoj me j…’ stavom – slika 3.Za mnoge smo bili previše dark, enigme, zatvorene knjige, al’ jedno drugom bili smo odgovor…”, napisala je uz nekoliko crno-bijeliH fotografija na kojima ima skroz drugačiji imidž nego danas.

“Hvala ti Zagrebe. Ti si moj i naš početak… Da ti bar mogu vratiti dijelić svega što si ti dao meni…”, zaključila je.

“Odlična vremena, fenomenalna ekipa, prijatelji i vrhunski glazbenici”, “Prekrasno”, “Lijepe uspomene”, “Jednom rokerica, uvijek rokerica”, pisali su joj oduševljeni pratitelji.