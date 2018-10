BUJNA MANEKENKA VRUĆIM OBLINAMA PRKOSI LOGICI: Grudi joj na ovoj fotki nisu ispale pukom srećom

Demi je kraj odmora na Ibizi obilježila fotkom koja bi malo koga ostavila ravnodušnim

Demi Rose opet je osvanula u svom standardnom razgolićenom izdanju. Mlada zvijezda pozirala je na rivi na Ibizi, i to u vrućem zelenom badiću koji joj je na jedvite jade obline držao na mjestu. Kao što je bilo i za očekivati, manekenkino seksi izdanje izazvalo je lavinu komentara. “Kraljica ljepote”, “Atomska bomba”, “Savršenstvo”, “Predivna žena”, komentirali su obožavatelji. No, neke nije uspjela zavarati. “Sva si u silikonima”, “Da se bar do ovakvog tijela može doći prirodno”, “Na čiji ćeš trošak putovati sljedeće godine?”, komentirali su obožavatelji.

Prirodna ili ne, Demi svoje pratitelje nikad ne razočara:

