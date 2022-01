Bliski izvori kraljevske obitelji kažu da monarhija računa na jednu osobu koja će spasiti ugled obitelji usred mora skandala koji su u tijeku. Riječ je o Kate Middleton.

'Budućnost kraljevske obitelji leži u rukama Kate Middleton'

Skandal s princom Andrewom nikako ne ide u prilog kraljevskoj obitelji kojoj su očajnički potrebne dobre i pozitivne vijesti koje može pružiti medijima samo jedna osoba, a to je Kate, rekao je Patrick Jephson, bivši šef osoblja princeze Diane, piše Page Six.

"Kate je upravo ono što treba u ovim nemirnim kraljevskim vremenima, nije pretjerivanje da budućnost Windsora leži u njezinim rukama", zaključio je Jephson. Iza kraljevske obitelji je tjedan pakla, princ Andrew će ostatak života provesti u "divljini" nakon što mu je majka, kraljica Elizabeta II. oduzela vojne titule zbog tužbe za seksualni napad.

Ovoj drami oko princa Andrewa može se pridodati i napetost zbog princa Harryja i Meghan Markle, koji su odlučili napustiti kraljevsku obitelj da bi živjeli "američki san". Nije ni čudo da je mali tim savjetnika usredotočen na oblikovanje Kateine ​​ostavštine, pošto je ona jedina koja donekle drži do ugleda kraljevske obitelji.

Ovog tjedna objavljeni su nevjerojatni portreti Kate Middleton na kojima se nju po prvi put može vidjeti kao buduću kraljicu, portreti su objavljeni na proslavi njezinog 40. rođendana.

'Kate je savladala igru'

Za Williama se kaže da je dio vrlo malog tima savjetnika koji pomažu Kate oblikovati svoju ostavštinu. Na fotografijama Paola Roversija Kate nosi kultni zaručnički prsten sa safirima i dijamantima koji je pripadao pokojnoj majci njezina supruga, Diani, kao i naušnice Collingwood Pearl bivše princeze od Walesa, piše Page Six.

Vojvotkinja od Cambridgea, nosila je naušnice u nizu drugih prilika u posljednjih nekoliko godina. "Monarhija je ultimativna duga igra, jer za razliku od biznisa, politike ili medijske slave, kraljevska karijera je doživotna i njeni horizonti su beskonačni", rekao je Jephson za The Post.

"Kate je savladala tu igru ​​i to je vrlo značajno postignuće. Potrebna je više nego ikad, i to ne samo zbog skandala već i zato što su ona i William puno popularniji od sljedećeg kralja, princa Charlesa, i njegove druge supruge Camille. Čini se da Charles i Camilla nemaju globalnu privlačnost i čini se da postoji apsolutna kampanja koja će Williama i Kate učiniti svjetskim zvijezdama obitelji", rekao je Holt, autor knjige "Vojvotkinja od Cambridgea: Desetljeće modernog kraljevskog stila", prenosi Page Six.

Jedan izvor koji poznaje obitelj Middleton otkrio je da Kate ima mali tim koji je okružuje iz dana u dan te da ona nije dio kraljevskog cirkusa: "Ona ima držanje i kraljevski faktor koji je već izdvaja od drugih kraljevskih žena kao buduću kraljicu, ali za one koji osobno poznaju Kate, znaju da ona po prirodi uopće nije takva", rekao je Jephson koji tvrdi da je Kate Middleton nova nada i jedini spas kraljevske obitelji.