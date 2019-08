BUDITE DIO NAJVEĆEG STAND UP SHOWA: Požurite se, ulaznice za nastup Ivana Šarića skoro rasprodate

Mala dvorana Doma sportova 2. listopada bit će mjesto vrhunskog stand-up showa ispunjenog Šarićevim britkim, pitkim i personaliziranom humorom

Otkako je prije mjesec dana Ivan Šarić najavio najveći stand up show u Hrvatskoj i svoj do sada najambiciozniji projekt, nastup u maloj dvorani Doma sportova 2. listopada, interes publike je toliko velik, da su ulaznice za parter već rasprodane, te su još u prodaji ostale ulaznice samo za tribine i to po cijeni od 90 kuna.

Ona dobro poznata “Smijeh je najbolji lijek”, definitivno stupa na snagu kada se Ivan popne na pozornicu, a dokaz istome su dvorane koje popuni do zadnjeg mjesta. Ljudi su željni sjediti i smijati se, opušteno, u omiljenom društvu, ali osim smijeha, stvarati uspomene i graditi pozitivnu atmosferu oko sebe.

Show će biti baziran na novim materijalima

Mala dvorana Doma sportova će 2. listopada biti mjesto vrhunskog stand-up showa, ispunjenog Šarićevim britkim, pitkim i personaliziranom humorom. Upravo na tom mjestu, Ivan Šarić je pred nešto više od dvije godine održao nastup za pamćenje, kao “predgrupa” svjetski poznatom stand-up komičaru Pablu Franciscu, odlično pripremivši publiku za navale smijeha i pokazavši kako bez problema može stati rame uz rame velikanima svjetske stand-up komedije.

Svojim fenomenalnim forama zaradio je gromoglasan pljesak, a mnogi su tada komentirali kako je Šarić bio čak i bolji od Pabla Francisca. Njegov prepoznatljiv stil čine uvijek zanimljive šale na račun muško-ženskih odnosa, religije, povijesti, aktualnih političkih zbivanja, te opservacijski i apstraktni humor uklopljen u svakodnevne regionalne događaje.

Najveći dio showa bit će baziran na novim materijalima, ali tu će također biti mjesta i za klasike koji su dobro poznati njegovoj publici. Požurite po jedan od najtraženijih papirića u gradu i na vrijeme osigurajte svoju ulaznicu i budite dio najvećeg stand up showa u Hrvatskoj.

Preostale ulaznice za tribine možete kupiti putem sustava Eventim OVDJE.