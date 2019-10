BUBNJAR ŠIME ZGROZIO ŽIRI KULINARSKOM KREACIJOM IZ NOĆNE MORE: ‘To je trebalo biti normalno jelo, ali…’; Željka se nije usudila probati

Šime iz Zadra žiriju je predstavio svoj specijalitet, koji je ekipa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ prozvala ‘tunjetina’

Žiri showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!” ima nezhvalan zadatak kušanja i ocjenjivanja jela kandidata, a ovoga puta ih je ispod poklopca dočekao pravi horor! Naime, Šime, bubnjar iz Zadra, za njih je pripremio pljeskavicu od junetine i tunjevine po vlastitom receptu. Iako ni sama kombinacija ne zvuči obećavajuće, pravi problem je nastao tijekom pečenja, jer je pljeskavica bila predebela. “Izgleda ko prometna nesreća”, zaključio je i sam Šime, koji je nesretnu “tunjetinu” podijelio na tri dijela i tako stavio na tanjure koji su servirani žiriju. “Je li ovo netko već jeo ili što je ovo?” pitao se Špiček kada je podigao poklopac i ugledao jelo. Pljeskavicu “La Kudy” on je na kraju jedini imao hrabrosti probati, dok je Željka odustala jer je njezin komad bio potpuno sirov.

Ništa nije valjalo

“Nije mi jasno kakve su ovo čehotine unutra, to još nikad nisam videl”, rekao je Tomek gledajući u pljeskavicu, a nije mu se svidjelo ni povrće “pakirano” u blitvu. “Povrće ko da su rezala djeca. Jedan iz prvog razreda, jedan iz četvrtog i jedan iz sedmog”, rekao je chef. Pažaninu je prekipjelo pa je odlučio to jelo ocijeniti onako kako zaslužuje – otišao je po bat, valjak za tijesto i sjekiru koje je žiri među sobom razdijelio.

Nevoljama nema kraja

Šime se zatim pojavio pred žirijem. “To je trebalo biti normalno jelo, ali nije uspjelo jer sam bio u stisci s vremenom”, opravdavao se Šime, koji je zatim otkrio da su ‘čehotine’ iz pljeskavice tunjevina. “Sad kad čujem što ste sve stavili unutra mi je i drago što nisam kušala”, rekla je Željka. No, ni to nije bilo sve. U jelu iz noćne more bila je i vlas kose, a Šime je na kraju priznao da ni sam ne bi kušao jelo koje je servirao žiriju.