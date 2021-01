BRUTALNA ŠALA NA RAČUN BIVŠE? Je li pjevač ovime zapravo bocnuo ‘najljepšu ženu svijeta’?

Američki pjevač The Weekend otkrio je u svom novom spotu “Save Your Tears” drastično izmijenjeno lice s protetikom koja oponaša plastičnu operaciju. Njegovi fanovi smatraju da je na taj način htio “bocnuti” bivšu djevojku, manekenku, i prema jednoj studiji, najljepšu ženu svijeta, Bellu Hadid.

“Pokušava li Weekend izgledati kao Bella Hadid?”, napisao je jedan korisnik Twittera. “The Weekend definitivno uništava Bellu s tim temama plastične kirurgije”, dodao je drugi.

IS THE WEEKND TRYING TO LOOK LIKE BELLA HADID BC I CAN SEE IT 😭 pic.twitter.com/w8oi5bFPet

— Cindy🥀 (@souvenirgomezz) January 6, 2021