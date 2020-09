BRUCE SPRINGSTEEN NAJAVIO NOVI ALBUM S AMERIČKIM ROCK SASTAVOM: Na njemu će se naći i tri nikad objavljene pjesme iz 70-ih

Riječ je o Springsteenovom dvadesetom studijskom albumu s prepoznatljivim rock zvukom s 12 novih pjesama

Novi studijski album Brucea Springsteena, “Letter To You”, koji je sniman uživo u njegovu matičnom uredu u New Jerseyu s E Street Bandom bit će objavljen 23. listopada, piše Rolling Stone. Bit će to Springsteenov dvadeseti studijski album s prepoznatljivim rock zvukom s 12 novih pjesama. Uz nove, na albumu su i tri nikada dosad objavljene pjesme iz sedamdesetih: “Janey Needs a Shooter,” “If I Was the Priest,” and “Song for Orphans.”

Album snimili u pet dana

Album je snimljen u samo pet dana u Springsteenovom kućnom studiju u New Jerseyju, a producirali su ga Ron Aniello i Springsteen. “Sviđa mi se emotivan naboj koji ima ‘Letter To You. I volim kako zvuči E Street Band čiji su članovi odsvirali sve uživo u studiju na način koji dosada nikad nismo primijenili, usto bez nasnimavanja. Album smo snimili za samo pet dana. To je jedno od najvećih iskustava, kada je snimanje posrijedi, koje sam dosad doživio”, rekao je Springsteen.

Slavnom su se glazbeniku u snimanju ovog albuma pridružili Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano i Jake Clemons. Mix albuma potpisuje Bob Clearmountain, a masterirao ga je Bob Ludwig. “Letter To You” je glazbenikov prvi nastup s E Street Bandom nakon turneje pod nazivom “The River” iz 2016. koju su Billboard i Pollstar proglasili najvećom svjetskom turnejom održanom te godine.

20 puta nagrađen Grammyjem

Karijera Brucea Springsteena traje već više od 40 godina, a počela je 1973. albumom “Greetings from Asbury Park, NJ” (Columbia Records). Dosad je 20 puta nagrađen Grammyjem, osvojio je nagrade Oscar i Tony, uvršten je u Kuću slavnih rock and rolla, dobio je nagradu Centra Kennedy, a 2013. je proglašen je osobom godine po izboru MusicCaresa.

Springsteenovi memoari “Born to Run” u izdanju Simon & Schustera i prateći album “Chapter and Verse” objavljeni su u rujnu 2016. godine, a u studenome iste godine nagrađen je prestižnom Predsjedničkom medaljom slobode.