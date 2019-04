BRUCE SPRINGSTEEN NAJAVIO NOVI ALBUM: Naziva ga ‘kutijicom dragulja’, a inspirirao ga je američki pop 60-ih i 70-ih

‘Ova ploča predstavlja povratak mojim solo snimkama, karakternim pjesmama i filmskim orkestralnim aranžmanima’, rekao je The Boss o svom novom albumu

Legendarni američki roker Bruce Springsteen najavio je da će 14. lipnja objaviti dugoočekivani novi album pod nazivom “Western Stars”, inspiriran kalifornijskim pop zvukom šezdesetih i sedamdesetih godina, a već od petka moći će se vidjeti spot za jednu od pjesama s albuma “Hello Sunshine”, objavio je Menart u četvrtak.

19. studijski album

Bit će to Sprinsteenov 19 studijski album i prvi u posljednjih pet godina. Album objavljuje za Columbia Records. Sniman je u Springsteenovom kućnom studiju u New Jerseyju, a dodatna snimanja su iz Kalifornije i New Yorka. Kako se ističe u najavi, “Western Stars” vodi Springsteenovu glazbu u osvajanje novih prostora, dijelom crpeći inspiraciju iz kalifornijske pop glazbe kasnih 60-ih i ranih 70-ih godina prošloga stoljeća. Album uključuje 13 pjesama, a obuhvaća širok raspon američkih tema, od autoputova do pustinjskih prostora, preko izolacije i zajednice, do trajnosti doma i nade.

‘Kutijica dragulja’

“Ova ploča predstavlja povratak mojim solo snimkama, karakternim pjesmama i filmskim orkestralnim aranžmanima”, rekao je The Boss o svom novom albumu, kojeg naziva “kutijicom dragulja”. Prvi singl i spot bit će objavljen u petak, 26. travnja, odmah nakon šest sati ujutro po hrvatskom vremenu. Ron Aniello je zajedno sa Springsteenom producirao album, a uz to je svirao bas, klavijature i druge instrumente. Patti Scialfa je doprinijela vokalnoj izvedbi i potpisuje vokalne aranžmane na četiri pjesme.

Glazbeni aranžmani uključuju žičane i puhačke instrumente, pedal steel i doprinos više od 20 glazbenika, uključujući i Jona Briona, a pojavljuju se i glazbeni gosti David Sancious, Charlie Giordano i Soozie Tyrell. Album je miksao Tom Elmhirst.

Springsteen potpisuje sve pjesme. Redom, to su: “Hitch Hikin'”, “The Wayfarer”, “Tucson Train”, “Western Stars”, “Sleepy Joe’s Café”, “Drive Fast (The Stuntman)”, “Chasin’ Wild Horses”, “Sundown”, “Somewhere North of Nashville”, “Stones”, “There Goes My Miracle”, “Hello Sunshine” i “Moonlight Motel”.