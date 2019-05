BRUCE DICKINSON STIŽE U LISINSKI: Frontmen grupe ‘Iron Maiden’ naći će se u ulozi stand-up komičara

U prvoj polovici izvedbe Bruce daje satiričan osvrt na vlastitine životne uspone i padove, a drugi dio posvećen je obožavateljima

“Večer s Bruceom Dickinsonom” interaktivan je show koji prati nedavni izlazak autobiografije Brucea Dickinsona “What Does This Button Do”, a dolazak jednog od najpoznatijih svjetskih glazbenika, legendarnog frontmena grupe “Iron Maiden”, s izuzetno zanimljivom životnom pričom najavljen je za 26. listopad u koncertnu dvoranu “Vatroslav Lisinski”. “Dickinson je nekoliko desetljeća proveo na čelnom mjestu spektakularnih performansa grupe ‘Iron Maiden’, no njegovo životno iskustvo krije mnoštvo impresivnih detalja. Pilot, zrakoplovni poduzetnik, pivar, motivacijski govornik, filmski scenarist, novelist, autor bestselera, radijski prezenter, TV glumac i mačevalac s međunarodnom sportskom karijerom, Dickinson dolazi u Lisinski”, najavio je organizator u petak.

Urnebesan standu-up u dva dijela

Autobiografiau “What Does This Button Do”, koja je nedavno prevedena i na hrvatski jezik, objavljena je 2017. godine, a na promociji je Dickinson odgovarao na pitanja strastvenih zainteresanika te je nastala “Večer s Bruceom Dickinsonom”. To je jedinstveni one-man show, koji je više nalik na standardnu rutinu stand-up komičara i traje više od dva sata te dobiva najviše pohvale brojnih kritičara.

U prvoj polovici izvedbe Bruce pripovijeda o životu na humorističan način i daje satiričan pogled na vlastite životne uspone i padove. Publici otkriva priču u jedinstvenom anarhičnom stilu, popraćenu mnoštvom fotografija iz privatne kolekcije uz nekoliko ekskluzivnih detalja koje namjerno nije želio otkriti u knjizi. Druga dio je posvećen obožavateljima koji mu otvoreno mogu postaviti pitanja na koja će dobiti izravan odgovor, kaže se u najavi.