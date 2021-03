BRITNEY ZABRINULA FANOVE OBJAVOM JEZIVE FOTKE I NAPOKON SE OSVRNULA NA DOKUMENTARAC: ‘Plakala sam dva tjedna od srama’

‘Ovo je uznemirujuće. Svi se nadamo da si dobro’, jedan je od komentara koji je privukao puno pažnje

Britney Spears šokirala je fanove kada je na Instagramu objavila jezivu fotografiju iz viktorijanskog doba na kojoj žena drži bebu kojoj se vidi samo glava, odnosno lubanja.

“Vrag je u detaljima… Ne bih htjela da me ova beba udari još jednom”, poručila je 39-godišnja pjevačica koja se referirala na svoj megahit ‘Baby One More Time’ iz 1998. godine.

Međutim, dio fanova to nije protumačio kao odavanje počasti pjesmi, već su u komentarima izrazili svoju brigu, a neki su pomislili da se radi o nekakvom znaku i raspravljali su o značenju fotografije.

“Jesi li dobro?”, “Ovo je uznemirujuće. Svi se nadamo da si dobro”, “Ovo mora nešto značiti”, “Molit ću se za tebe Britney. Ostani jaka”, poručili su pjevačici.

Nekoliko sati nakon objave fotografije s dječjom lubanjom Spears je objavila video na kojem pleše. “Ja sam ekstremno opasni vampir, ali u tome je cijela poanta”, poručila je u opisu i još jednom zbunila obožavatelje.

“Izgleda kao da je na teškim lijekovima i pod stresom”, jedan je od komentara koji je privukao puno pažnje.

Britney se kasnije osvrnula na kontroverzni dokumentarac ‘Framing Britney’ koji je izašao u veljači. U opisu videa na kojem pleše na Aerosmithovu pjesmu ‘Crazy’ otkrila je da je plakala dva tjedna zaredom jer se osjećala osramoćeno zbog načina na koji su ju prikazali.

“O mom životu se uvijek spekuliralo, promatran je i osuđivan. Zbog svog mentalnog zdravlja trebam plesati svaku noć, kako bih se osjećala divlje i živo. Cijeli život sam izložena jer nastupam pred ljudima. Potrebno je puno snage da vjerujete svemiru s vašom ranjivošću jer sam oduvijek bila osuđivana, vrijeđana i sramoćena u medijima, još uvijek jesam. Ali život se nastavlja, a mi ostajemo ranjivi i osjetljivi kao ljudi. Nisam pogledala dokumentarac, ali iz onoga što sam vidjela, sram me zbog načina na koji su me prikazali. Plakala sam dva tjedna i još uvijek ponekad plačem. Radim što mogu kako bih ostala vesela i zadržala ljubav i sreću. Ples mi donosi sreću svakoga dana. Nisam tu da bih bila savršena. Savršeno je dosadno. Tu sam da širim ljubaznost”, poručila je pjevačica.