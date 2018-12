BRITANSKI VODITELJ PODIJELIO SVOJE ISKUSTVO S MEGHAN: ‘Ona je profesionalna glumica navikla dobivati sve što poželi’

Morgan tvrdi da da svi koji Meghan ne daju ono što želi i koji joj smetaju na putu do uspjeha brzo lete iz njezinog života

Pier Morgan, britanski TV voditelj i kolumnist u svojoj kolumni “Meghan Markle je nemilosrdna penjačica na društvenoj ljestvici, koja je ulovila ulogu života te je muze do kraja – zbog čega se svi u Palači okreću protiv nje” progovorio je o svom odnosu s njom prije nego li je postala dio kraljevske obitelji. Kaže da je sve počelo jednog poslijepodneva u jesen 2015. kada je nju i još četiri zvijezde američke serije “Face” odlučio pratiti na Twitteru.

“Nakon nekoliko minuta stigla mi je privatna poruka od nje: ‘Pozdrav, hvala vam za praćenje. Vaš sam veliki fan’. Odgovorio sam i sljedećih nekoliko mjeseci redovito smo se dopisivali”, rekao je za Dailymail. Morgan tvrdi da su se dopisivali o raznim temama, od pucnjave u Americi, njezinog putovanja u Ruandu, tečajeva spinninga pa sve do kaligrafije.

MEGHAN SE VRAĆA U HOLLYWOOD? Njezina filmska agentica tvrdi da će opet snimati filmove

Promijenila ploču

Meghan je Morgana upoznala s Rickom Hoffmanom koji isto glumi u seriji. Hoffman je rekao da su njih dvoje bliski poput brata i sestre. Meghan je Pieru javila da je u Londonu te da bi željela da se nađu, a on je predložio svoju kvartovsku pivnicu. “Došla je u pub i proveli smo ugodnih 90 minuta zajedno, prije nego što sam je smjestio u taksi prema mondenom restoranu 5 Hertford Streetu, londonskom Mayfairu, gdje se nalazila s prijateljima. Otvoreno smo pričali o njezinoj obitelji, rekla mi je neke osjetljive stvari koje nikad neću nikome ponoviti jer mi ih je rekla u povjerenju. Pitala me za savjet oko karijere i medija i može li doći u “Good Morning Britain” kada sljedeći put bude u Londonu.

Iz taksija mi je poslala nekoliko poruka u kojima mi je zahvalila i napisala da se raduje našem sljedećem susretu. Čak je objavila “tweet” kako joj je drago što se našla s “prijateljem” u Londonu. U tom trenutku mislio sam da smo prijatelji. Bio sam u krivu”, napisao je Morgan u svojoj kolumni. Meghan mu se nakon toga prestala javljati, a isto je učinio i Hoffman. On ga je kontaktirao nakon 18 mjeseca, neposredno prije kraljevskog vjenčanja u svibnju. U poruci mu je objasnio da mu se nije mogao javiti zbog poštovanja prema Meghan, ali da “sada ima neke zabavne stvari za podijeliti pa se mogu naći u njegovom omiljenom pubu”. Morgan mu se nije javio.

WILLIAM I KATE BOŽIĆ ĆE PROVESTI DALEKO OD HARRYJA I MEGHAN? Tenzije sve jače, braća se sve više udaljavaju

Penjačica na društvenoj ljestvici

“Očito su me iskoristili glumci s B liste koji su si samo htjeli “napucati” karijere. Kad je došao netko važniji i utjecajniji, u obliku princa Harryja, napucala me kao vreću krumpira”, zaključio je voditelj. Dodao je da je Meghan navikla dobivati štogod poželi. “Kad sam pročitao da ‘ono što Meghan želi, Meghan i dobije’ srce mi je potonulo. Mislim da je ona baš na to naviknuta. Sv koji joj ne daju ono što želi ili joj smetaju u penjanju društvenom ljestvicom lete iz njezinog života. Njezin prvi muž? Odbačen čim je krenulo seriji “Face”.

Njezina disfunkcionalna obitelj? Zabranjen joj je dolazak na svadbu. Njezin otac? Odrekla ga se jer je razgovarao s medijima o njoj”, napisao je te dodao da je Meghan profesionalna glumica opsjednuta sobom koja je dobila ulogu života i koju će iskorištavati dok može. “Ono što će naučiti na teži način je da ako pokušavaš prijeći kraljevsku obitelj kao što si prešla mene, naletjet ćeš na sustav koji ne možeš pobijediti. Neka samo pita pokojnu Dianu ili vojvotkinju od Yorka Sarah. Prvi put u životu, Meghan otkriva da ne može dobiti sve što želi”, napisao je.

ODNOS DVIJU VOJVOTKINJA SVE GORI: Meghanin potez je silno razljutio Kate, reagirala je vrlo burno