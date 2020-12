BRITANSKI MINISTAR SE OBRATIO NETFLIXU U VEZI HIT SERIJE ‘KRUNA’: ‘Trebalo bi istaknuti da je riječ o izmišljenim događajima’

Dowden smatra da bi Netflix trebao napisati službenu izjavu koja bi se emitirala prije početka svake epizode, a jasno bi ukazivala na to da je riječ o izmišljenim događajima

Britanski ministar kulture Oliver Dowden uputio je molbu Netflixu da na početku svake epizode serije “Kruna” (The Crown) gledatelje upozori kako je riječ o fikciji jer bi, smatra on, mlađi gledatelji mogli pomisliti da je riječ o činjenicama. Ministar je za britanski časopis Mail on Sunday kazao kako je bez sumnje “riječ o jako lijepo produciranom djelu fikcije, poput svih ostalih Netflixovih produkcija”, no da bi “platforma prije emitiranja svake epizode trebala jasno istaknuti da je riječ o izmišljenim događajima”, prenosi CNN.

I brat princeze Diane želi da se istakne upozorenje

“Strahujem da bi bez takvog upozorenja generacije gledatelja koje nisu živjele u vrijeme spomenutih događaja mogle zamijeniti fikciju za stvarnost i shvatiti ih kao činjenice”, dodao je Dowden. On smatra da bi Netflix trebao napisati službenu izjavu koja bi se emitirala prije početka svake epizode, a jasno bi ukazivala na to da je riječ o izmišljenim događajima.

Njegov zahtjev je posljedica bojazni da bi serija mogla napraviti dugoročnu štetu imidžu britanske monarhije. I brat pokojne princeze Diane, Charles Spencer prošli je tjedan za ITV rekao kako smatra da bi bilo potrebno istaknuti službeno upozorenje. Neki su povjesničari kritizirali Dowdenov prijedlog, smatrajući ga nepotrebnim. Netflix nema običaj upozoravati gledatelje da su serije i filmovi koje prikazuje fiktivni.

Sezona serije koja se upravo prikazuje, a na Netflixu je premijerno prikazana polovicom studenoga, prikazuje burno razdoblje vladavine kraljice Elizabete II. osamdesetih godina prošlog stoljeća. Članove kraljevske obitelji prikazuje u ne baš laskavom svjetlu i u situacijama koje im ne idu u prilog, piše CNN.

Jedna od najpopularnijih Netflixovih serija

“Kruna” je jedna Netflixovih najpopularnijih serija, a kroz dosadašnje su četiri sezone u njoj prikazani događaji iz prva četiri desetljeća vladavine Elizabete II. Aktualna sezona prati početak romanse i konačni krah braka između princa Charlesa i Diane, princeze od Walesa te nastavak prinčeve ljubavne veze s Camillom Parker-Bowles za vrijeme braka s Dianom.

Među ostalim važnijim događajima su i vladavina tadašnje britanske premijerke Margaret Thatcher, problemi s mentalnim zdravljem kraljičine sestre, princeze Margaret te kraljičin odnos sa suprugom, princom Philipom i njihovom djecom. Nekoliko kraljevskih biografa i novinara ranije je kritiziralo seriju zbog odstupanja od činjenica, premda njezin autor Peter Morgan nikada nije ni tvrdio da su one u potpunosti točne.