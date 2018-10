POZNATA TV VODITELJICA OKRENULA SE PORNO INDUSTRIJI? Financijska kriza nije joj ostavila baš puno izbora

Priznala je da je otvorila račun na aplikaciji za gledanje intimnog sadržaja poznatih osoba

Šuška se da je Lauren Goodger u lošoj financijskoj situaciji iz koje će se pokušati izvući snimanjem porno uradaka, piše britanski The Sun. Glasine o njezinoj novoj karijeri počele su kružiti još prošli tjedan kad je svojim pratiteljima na društvenim mrežama poručila da je otvorila račun na aplikaciji Only Fans na kojoj obožavatelji, kad se pretplate, mogu gledati intimni sadržaj poznatih osoba.

“Neću se baviti pornografijom. To je smiješno”, rekla je Lauren opravdavajući da je računa napravila kako bi sa svojim pratiteljima podijelila više osobnih priča. Dodala je da se u njezinom životu puno toga događa.

Seksi voditeljica okrenula se biznisu. Nudi makeovere i kozmetičke tretmane te, kako tvrdi, ima pune ruke posla. Ipak, žali za televizijskom karijerom i željela bi se vratiti u show koji ju je proslavio, The Only Way Is Essex. Okušala se i u Dancing On Ice i Celebrity Big Brotheru.

Lauren pokazivanje svog tijela nije strano pa na Instagramu rado ističe svoje bujne grudi: