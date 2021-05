BRITANCI OBOŽAVAJU PRSATU SLAVONKU: ‘Buknule su prije tri godine i prirodne su; Ja sam najplaćeniji hrvatski ‘OnlyFans creator”

Claudia je OnlyFans profil napravila krajem 2019. godine te vjeruje da je ona najjači i najplaćeniji hrvatski ‘OnlyFans creator’

Slavonka Claudia Rivier (25) već 11 godina živi u Zagrebu, a postala je poznata u britanskim medijima zbog ovećih oblina. Ona je za 24 sata kazala da su one prirodne, a svakodnevno ih izlaže vojski svojih pratitelja na Instagramu i OnlyFansu.

Claudia najčešće pozira polugola, a najveća podrška joj je njena obitelj. Motiv joj je poslati svima poruku da ljepota dolazi u svim oblicima.

“Kao mlađa definitivno nisam imala ovako bujne grudi, zapravo nisam mogla ni sanjati da ću danas biti poznata zbog njih. Mogu reći da su bile veće od prosjeka (mojih vršnjaka, recimo u srednjoj školi), ali buknule su tek prije nešto više od tri godine kad sam nakupila kilograme. Često me pitaju za bolove u leđima, za sad nemam s tim problema”, rekla je Claudia za 24 sata.

Njene obline su, kaže, prirodne i naslijedila ih je od mame.

Muškarci joj se često udvaraju

“Genetski na mamu imam oblik tijela ‘pješčani sat’ i imam tu sreću da se kilogrami lijepo rasporede pa sam tako uspjela zadržati uzak struk koji uvelike doprinosi da moje grudi vizualno izgledaju još veće. Ljudi često preispituju moju prirodnost s obzirom na građu tijela, nije im jasno zašto u nekim dijelovima tijela ne dobivam kilograme, dobivam, samo u manjim količinama, a zasluge za to svakako idu građi tijela. Građa tijela je u najvećoj količini zaslužna za raspoređivanja nakupljenih kilograma”.

Claudiji se muškarci svakodnevno udvaraju te dobiva brojne ponude za brak.

“Ponude za udaju su svakodnevica, to je normalno u ovom poslu. Možda jednu i prihvatim! Muškarci mi se udvaraju na dnevnoj bazi, a ponajviše su iznenađeni kad shvate da sam iz Hrvatske. Šokirani su da onog što ja zastupam i promoviram ima na našim prostorima, to ih dodatno oduševi. Mogu reći da jako volim vidjeti poruke koje mi stižu iz cijelog svijeta, ne samo iz Hrvatske. Lijepo je vidjeti da ono čime se baviš urodi plodom”, ispričala je.

Britanci je vole

Claudia je OnlyFans profil napravila krajem 2019. godine te vjeruje da je ona najjači i najplaćeniji hrvatski “OnlyFans creator” jer dijeli kvalitetne sadržaje, no nije htjela otkriti koliko točno zarađuje.

Bujna Slavonka tvrdi kako je na sebi jedino korigirala usne. Naime, povećala ih je filerima. Također, navodi i kako bi se mogla skinuti za Playboy. Po pitanju ljubavnog statusa bila je vrlo misteriozna te je rekla da trenutno ne traži nikoga.

“Iz britanskih medija me kontaktirala jedna prekrasna djevojka, novinarka i pitala jesam zainteresirana za intervju. Piše se da sam ih zainteresirala izjavom da su moje grudi prirodne, što je netočno. Britanski mediji u vrijeme kad su me kontaktirali nisu znali da su moje obline prirodne, saznali su tek kroz intervju. Kontaktiralo me još tabloida s uglavnom sličnim pitanjima pa sam nasumično odlučila kome ću prvom ispričati svoju priču. Ostalo je povijest”, ispričala je Claudia kojoj je to pravo ime, no prezime Rivier je umjetničko.