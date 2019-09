BRENA PREKLINJE TOŠIĆA DA NE OSTAVLJA KARLEUŠU? Sastali su se u kafiću, dala mu je samo jedan savjet

Brena je Tošića pokušala odvratiti od razvoda te ga savjetovala da misli na djecu

Lepa Brena viđena je u jednom beogradskom restoranu u društvu Duška Tošića, kojeg je navodno pokušavala urazumiti da ne ostavlja suprugu Jelenu Karleušu, piše Kurir. Nogometaš navodno i dalje inzistira na razvodu, a Brena smatra da bi Jeleni trebao dati drugu šansu jer su štošta prošli zajedno. Brena se u više navrata sastajala s Duškom kako bi ga uvjerila da razvod nije rješenje i da on i supruga trebaju prebroditi krizu.

“Brena je nasamo popričala s Duškom te mu objasnila da, bez obzira na to kroz što su on i Jelena prošli, uvijek trebaju misliti na duge staze i da je to ono što je nju i Bobu u braku održalo do danas. Pjevačica je priznala Tošiću da su ona i Bobo imali trzavice u braku s obzirom da su oboje uspješni i popularni, ali da nisu dopustili da im to pokvari odnos, iako je bilo trenutaka kada su upadali u kritične svađe”, ispričao je izvor i dodao da je pjevačica otkrila nogometašu i neke intimne detalje.

“Brena mu je ispričala i da su za njih izmišljali afere ne bi li ih rastavili, kao i da su im svakakve priče podmetali. Ona mu je tako kroz priču otkrila da su joj ljudi govorili da ju je Bobo varao, ali da su kroz te krize zajedno prolazili, iako im nije bilo nimalo lako. U jednom trenutku mu je spomenula da bi bilo lijepo da svi zajedno otputuju u Opatiju na brod kod Saše Popovića, da iskoriste još malo toplih dana”, rekao je izvor.

Brena se osvrnula i na njihove kćeri, Niku i Atinu. “Na kraju, vlasnica Granda je savjetovala Duška da misli na djecu, posebno zbog toga što će im kćeri uskoro ući u pubertet, a tada su im roditelji najpotrebniji. Rekla mu je da je Jelena divna majka i da treba još jednom razmisliti želi li da napusti obitelj. Tošić je sa suzama u očima slušao Brenu i opravdavao se da su njemu djeca najvažnija u životu i da je zbog njih spreman na sve. Kad su završili razgovor, Brena je pričekala svoje društvo, dok su po Duška došli prijatelji i ubrzo je napustio kafić vidno neraspoložen”, zaključio je izvor.

