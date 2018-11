BREGOVIĆ PROGOVORIO O ISKUSTVU S KOKAINOM, SVOM I SEVERININOM PORNIĆU: ‘Hoćeš me osramotiti ovdje?’

Goran Bregović progovorio o o svojim porocima, drogi, navodnom porniću i Severinom porniću, padu s višnje, ljubavi majke i oca

U emisiji Milomira Marića “Ćirilica” na Happy televiziji gostovao je Goran Bregović koji je govorio o svojim porocima, drogi, navodnom porniću i Severinom porniću, padu s višnje, ljubavi majke i oca itd., izvještava Kurir.

S drogom počeo i završio s 19 godina

Uz Bregovića se, pored drugih stvari, vezivalo konzumiranje droga, pa ga je Marić odmah na početku pitao za kokain. “Kad si snimao u Londonu iz Jugotona su ludjeli jer si tražio cvijeće i kolače. Nisu vjerovali ljudi da je to za kokain”, rekao je Marić, na što mu je Bregović rekao da je s drogom počeo i završio s 19 godina.

“Hoćeš me osramotiti ovdje? Ja sam s drogom počeo i završio sa 19 godina. Od kad sam počeo studirati nikad se više nisam vraćao na drogu.

Budući da nisam imao disciplinu pisanja tekstova na vrijeme pa sam onda u Londonu imao rok do kad trebam završiti. Jedini način da budem budan 20 dana da bih sve to stigao je bilo da se držim na toj nekoj maloj dozi”, uvjerava Bregović prokomentiravši da do sada, od svih mogućih mitova, o sebi još jedino nije čuo da je gej.

Kućni porno film

S obzirom da su kružile priče kako postoji navodni Bregovićev kućni porno film koji je otkriven tijekom rata u BiH i izašao u Globusu, na Marićevo pitanje o tome, Bregović je odgovorio: “da je izašao imao bi ga ti sad”.

“Nemoj tako, pa izašli su u Globusu u Zagrebu. Poslije je Severina vidjela kako se postaje slavan, onda je i ona snimila jedan”, komentirao je Marić.

“Kad su i našli te kazete… Nije tu bilo ničega čega se treba stidjeti… Ljudi rade privatno stvari za koje ne misle da će ikad postati javne. Ne mislim da je Severina mislila da će njen video postati javan”, odgovorio je Bregović

O padu s višnje

Bregović se, također, prisjetio pada s višnje i traču o njegovu velikom penisu od kojeg su, navodno, tijekom operacije medicinske sestre morale sklanjati pogled.

“Sjećam se kad sam pao sa višnje i slomio dva kralješka onda je po tisku krenulo… Ovaj dečko (Darko Lazić) je stalno u novinama. Jedan dan je došao menadžer i donio mi novine gde je pisalo da je medicinska sestra poslije moje operacije izašla iz sale i rekla – ‘Bože koliki mu je’. Nemam neke predrasude velike, ali malo je previše.

Kad smo kod višnje, to čak nije ni veliko drvo. Pao sam s ljestvi sa tri metra i slomio dva kralješka i jedva ostao živ”, rekao je Bregović nadodavši da je mogao ostati paraliziran, no da je istovremeno imao priliku doživjeti svijet bolesnih.

Ispričao je kako je asistentica kada ga je pronašla i vidjela pala u nesvijest. Asistenti su pozvali hitnu pomoć, rekavši da je Bregović pao s višnje. No, s obzirom da su mislili da ih netko zeza, nisu uopće došli pružiti mu pomoć, pa su morali u pomoć zvati jednu privatnu bolnicu.

“Bilo je nekako i u toj bolnici lijepo. Bila je to glavna proba pogreba, svi su došli. Predpostavljam da bi svi oni zaista došli na moj pogreb. Svi su došli… I oni koji ne govore međusobno progovorili su u mojoj sobi. Ja sam progovorio s nekima sa kojima nisam pričao godinama”, ispričao je Bregović.

O novčanoj pomoć drugima se hvali

Kada ga je Marić upitao je li nekada nekome novčano pomogao, Bregović mu je rekao da je “dijete vojnog lica”. Mariću nije bilo jasno što s tim želi reći pa ga je upitao što to znači.

“To znači da se ne kur*iš bez veze. Šta to znači…Bilo kakav oblik razmetanja mi je uvijek bilo… Ja sam pomagao pod uvjetom da se ne sazna”, pojasnio je Bregović.

Tata alkoholičar i ljubav prema bolesnoj mami

Bregović je ispričao i osobnu priču o velikoj ljubavi njegovog oca i majke koji su se razveli kada je imao 10 godina jer je otac bio alkoholičar.

“Moji roditelji su se jako voljeli i razveli su se jer je tata pio. Imam ja jednu ploču ‘Alkohol’… Na toj ploči ima jedna mala priča:

Moja majka je umrla od leukemije. Dok je bila bolesna bila je u bolnici u Splitu, gde je moj otac živio s drugom ženom…

Druga žena mog oca mi je pričala da je moj otac nestajao iz kuće noću… Nije ga bilo noćima. Jedne noći ga je pratila i zatekla ga je ispod prozora bolnice gde je bila moja mama, kako sjedi i puši… Cijelu noć.

Moj otac je bio liječeni alkoholičar i već u to vrijeme nije pio.

Mama je umrla tih godina, a otac se umirovio, vratio na selo i zasadio vinograd koji je davao tisuću litara vina godišnje… On je sam pio to vino.”

Kusturica je kao baba koja prdne

Osim toga, Bregović je rekao nešto i o svom odnosu s Emirom Kusturicom čiji ga neugodni komentari znaju i nasmijati.

“Vidio sam par puta kad to radi… Meni to nalikuje… Znaš kad baba prdne, ti zapravo znaš da ona nije htela da prdne nego joj se omaklo. Popustio joj neki mišić… Meni to tako izgleda. Izgleda mi kao da mu se omaklo zato mu i ne zamjeram”, rekao je Bregović.

