BRAK KATE I WILLIAMA JE NA KLIMAVIM NOGAMA? Prinčev navodni preljub vojvotkinju je doveo do očaja

Izvori tvrde da su tračevi o Williamovoj navodnoj nevjeri supružnike potaknuli da preispitaju svoj odnos

Glasine da je William vara s njezinim prijateljicom Rose Hanbury, Kate Middleton jako su pogodile te uzrokovale ozbiljne probleme u njihovom braku. Cosmopolitan piše da je vojvotkinja od Cambridgea zbog tračeva o suprugovoj nevjeri očajna jer je svjesna da će o tome jednog dana čitati i njihova djeca. Iako je kraljevski par navodno poduzeo pravne mjere u vezi natpisa u medijima, istovremeno su uvjereni da su tračevi dobri za njihov brak.

“Sve glasine su na kraju bile dobre za njihov odnos. Kate su povrijedile i očito mrzi pomisliti da će jednog dana njezina djeca to moći pročitati”, rekao je izvor za Us Magazine. William i Kate navodno su iskoristili situaciju kako bi radili na svom odnosu. “Natjeralo ih je da sjednu i preispitaju svoju vezu, a onda su shvatili da to češće moraju raditi”, kažu izvori.