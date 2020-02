BRAD PITT ISMIJAO MEGHAN I HARRYJA NA DODJELI: Kate i William su sve gledali iz publike. Nasmijali su se, ali… Pogledajte

Margot Robbie je na dodjeli pročitala Bradovo pismo zahvale u kojemu se u šali osvrnuo na Meghan i Harryja, ali i na izlazak Velike Britanije iz Europske unije

Brad Pitt osvojio je nagradu BAFTA za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu “Once Upon In Time… In Hollywood”, no nije se pojavio na dodjeli u Londonu. Nagradu je u njegovo ime preuzela glumica Margot Robbie koja je pročitala i njegovo pismo zahvale u kojemu se u šali osvrnuo na izlazak Velike Britanije iz Europske unije. “Hej, Britanijo, upravo sam čuo da si postala samac. Dobro došla u klub. Želim ti sve najbolje s brakorazvodnom nagodbom, bla, bla, bla”, započela je Margot.

Uslijedile su zahvale Akademiji, Quentinu Tarantinu i drugima. “Nagradi će dodijeliti ime Harry jer je stvarno uzbuđen što će je ponijeti sa sobom u SAD. To su njegove riječi, ne moje!”, dodala je Robbie.

U publici su sjedili i Kate Middleton i princ William koji su se smijali zajedno s ostalima u dvorani. Ipak, na licu Williama moglo se vidjeti da nije baš umro od smijeha…

