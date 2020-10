‘BOŽE, POMOZI MI’: Nove fotke polugolog Lennyja Kravitza izazvale histeriju; možete li vjerovati da ima 56 godina?

Legendarni roker otkrio je tajnu svog sjajnog izgleda, ali i neke detalje iz privatnog života

Lenny Kravitz krasi naslovnicu posljednjeg izdanja časopisa Men’s Health i društvene mreže šokirane su činjenicom da glazbenik ima 56 godina.

Mladoliki i fit roker na naslovnici drži dasku za surfanje i nosi samo traperice, dok su mu isklesani trbušnjaci u prvom planu.

Cover of @MensHealthMag November 2020. Read the full story here: https://t.co/vE625ceChW

📸: Mark Seliger pic.twitter.com/7YYLLP0MXJ — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) October 1, 2020

Čim je fotka ugledala svjetlo dana, reakcije nisu prestale pristizati. “Zaboga, kako može imati 56 godina?”, “Vječno mlad”, “Lenny ima 56 godina. To je sve što ću napisati”, “Bože, pomozi mi”, “Kakve su ovo vradžbine? Nije ostario zadnjih 20 godina”, “Ljut sam što tako dobro izgleda s 56”, “Isuse, Marijo i Josipe! Kako je moguće da ima toliko godina?”, samo su neki od komentara na Twitteru.

Dammit. I'm so mad at how hot Lenny Kravitz is at 56. https://t.co/ZqOdth5Obp — Darby Schnarfus (@tokenliberal) October 1, 2020

Lenny je u časopisu otkrio tajnu svoje mladolikosti – voli život i uživa u njemu. Već gotovo 30 godina radi s trenerom Doddom Romerom koji mu pomaže održati dobar izgled i steći izdržljivost za sviranje trosatnih koncerata u 50-ima. Tijekom pandemije koronavirusa vježbaju putem video poziva

Obično ujutro i prije spavanja odradi kardio vježbe, a utege diže tijekom dana. Trči po otoku Eleutheri na kojem boravi posljednjih pet i pol mjeseci, dok mu utege ponekad predstavljaju i odrezane grane kokosovog drveća. “Ja to zovem ‘džungla treningom”, rekao je za Men’s Health.