Blogerica i nekadašnja modna dizajnerica Borna Kotromanić za IN magazin otkrila je što je čini sretnom, ima li muškarca u svom životu te što misli o abortusu.

“Žena, majka! To je jedini epitet, jedini nazivnik koji priznajem! A sad sve što dođe s tim u paketu, a istina je, dobrodošlo je! U Americi imaš puno veću tu fleksibilnost. Ljudi mijenjaju karijere u zreloj dobi, a ovdje uvijek moraš isto misliti, isto raditi i to se smatra kvalitetom, ustvari to je put ka odumiranju”, kazala je.

Borna svoj život ne planira previše unaprijed.

“Definitivno ne planiram ali vjerujem u to da kada sam usklađena s današnjim danom, s ovim trenutkom i u njemu imam zadovoljstvo da ću onda kroz to ispuniti svoju životnu svrhu, i da ćemo vidjeti kako će se taj film odviti ali da će biti puno bolji nego što ga ja danas iz ove svoje male mentalne, racionalne perspektive mogla čak i zamisliti”, rekla je.

Ljubavni život drži u tajnosti

Borna ima četiri sina, a nedavno je otkrila kako je imala abortus. Ona kaže kako uvijek treba poštovati ženin izbor.

“Ja osobno jesam za djecu, za život, za ljubav. U krajnjoj liniji s tim svojim majčinskim nagonom sam i pokazala. Ali je bitna razlika između sankcioniranja odabira i uskraćivanja odabira žene što će napraviti u svom tijelu u trenutku strasti, nepromišljenosti i tako dalje. Tko si ti da krojiš dalje njenu sudbinu? Tko si ti da u skladu svojih religioznih uvjerenja karakteriziraš taj plod kao biće? Što je s budistima, što je s hinduistima? Što smo mi moralniji? Pametniji? Od toga se meni lede žile! Znači propovijedaš ljubav na nivou ploda ali to su isti oni koji osuđuju homoseksualce, gay paradu, jugokomunjare i bilo koga tko nije istog svjetonazora”, pojasnila je.

Kotromanić je poprilično misteriozna kada je njezin ljubavni život u pitanju.

“Treba srcem ići kroz život. Srce čini čuda i za puno više, i za kvalitetu i za bogatstvo i sve nego što bi ljudi rekli”, kazala je.