BORIS ROGOZNICA ZAKLJUČAO JE SVOJ INSTAGRAM PROFIL: Prije nego ga je zatvorio za javnost, ispisao je tužne stihove

Doris i Boris početkom lipnja ove godine na društvenim mrežama objavili su da su se rastali

Pjevač Boris Rogoznica ponovo je zaključao svoj Instagram profil. Bivši suprug Doris Pinčić prije nego je što je promijenio postavke privatnosti podijelio je sjetne crno-bijele fotografije uz stihove pjesme “Nevera” Olivera Dragojevića.

“Šta je puklo jednom na dva dila, tek izličit more samo vrime, a di sada kad sam misli da sve iman, ide ona koju jedino triban.

Ka nevera, ka nevera, sad me tira da se spasin, pa da skupin pamet i konope, i da vežen šta se vezat more, a znam da se ne da”, napisao je uz objavu.

Uz brojne lajkove, pratitelji su Borisu uputili i riječi podrške i utjehe.

“Nevere su dio našeg života. Želim što prije da sunce ti zasja”, napisala je jedna pratiteljica.

Priznao je preljub

Doris i Boris početkom lipnja ove godine na društvenim mrežama objavili su da su se rastali. Pjevač je u jednom intervjuu rekao kako za njihov razvod nije kriva treća osoba, no kasnije se otkrilo kako je ipak imao aferu.

Boris je ispočetka tu priču negirao, a nekoliko dana nakon što su u medijima objavljene poruke koje je izmjenjivao s Alex Ognjenom, javno je priznao preljub.

“Moje povjerenje i prijateljstvo iskorišteni su i zloupotrijebljeni na najgori mogući način. Žao mi je što sam u trenutku osobne slabosti popustio ‘muškim hormonima’ i napravio veliku pogrešku koja će me pratiti cijeli život. Najviše mi je žao što sam time povrijedio svoju obitelj i prijatelje, svoje najmilije. Nadam se da će smoći snage oprostiti mi jednog dana”, izjavio je tada Boris.