BORIS ROGOZNICA OTKRIO KAKO MU JE ZAISTA U BRAKU S DORIS: ‘Imamo stalno neke trzavice i sukobe…’

Boris je priznao da se on i supruga često znaju posvađati te da su im djeca promijenila život

Boris Rogoznica je u intervjuu za Gloriju otkrio da je njegova supruga Doris najbolje što je pronašao u životu. Na pitanje koje mu je njezino najbolje jelo, odgovorio je: “Riba s povrćem”. Zadarski glazbenik progovorio je i o njihovom braku te priznao da je daleko do idealnog te da često zna doći do svađa. “Mi imamo stalno neke trzavice i sukobe, ali mogu reći da nam oboma nije u interesu da život provedemo u svađi”, rekao je te dodao da su djeca promijenila njihov život. “Klinci su me jako promijenili. Kad imaš priliku raditi neke loše stvari, koje bi te pekle poprilično, staneš i kažeš: “Čovječe, pa ne mogu si baš to dozvolit, ja sam tata”, izjavio je.

Voli svoj posao

Boris pjeva na svadbama i taj je posao, kako tvrdi, kao stvoren za njega. “To su zabave po mojoj mjeri. Svi dođu sređeni i s namjerom da će se dobro zabaviti. Imaš odličnu hranu, piće i još budeš plaćen za to”, objasnio je. Otkrio je i da na njegovim svirkama muškarci često imaju jedan zahtjev. “Riječ je o prosidbama. Ipak, znaju završiti nesretno”, rekao je.

Supružnici su nedavno objavili da su uspjeli kupiti kuću bez kredita jer su godinama intenzivno radili. “Uspjeli smo kupiti kuću bez kredita u ovih zajedničkih sedam, osam godina intenzivnog rada. Jako smo sretni i ponosni zbog toga, jer je to nekako životna misija većini parova. Oboje smo odrasli u kućama u Dalmaciji i takva se sloboda ne može mjeriti sa stanom, koliko god on bio velik”, izjavio je Boris.

