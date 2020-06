BORIS ROGOZNICA NAKON ŠTO JE PROGOVORIO O RAZVODU OD DORIS PINČIĆ, OTKRIO NOVOSTI U SVOM ŽIVOTU: ‘Samo tebe ljubio’

View this post on Instagram

Cijenjeni pratitelji, pripremio sam za vas jednu posebnu pogodnost i to potpuno besplatno! Evo o čemu se radi.. Ukoliko budete imali rođendan neke drage i bliske osobe i željeli biste je obradovati, možete mi se javiti u inbox s glazbenom željom koju ću otpjevati i posvetiti toj osobi od vas, te vam poslati video koji mozete objaviti na svom profilu i tagirati je ili joj poslati privatno. Jos jednom naglašavam – potpuno besplatno ❤🎸🎤🎵🎼 . P.s. samo se javite nekoliko dana prije rodendana da stignem posnimiti 💪 . #borisrogoznica #glazbaspotpisom #glazbazavjencanja #glazbazasveprigode