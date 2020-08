BORIS ROGOZNICA NAKON ŠTO JE PRIZNAO AFERU: ‘Moja djeca me neće pamtiti po skandalima, nego po ljubavi’

View this post on Instagram

Bebo, ne štede nas nimalo, ali mi se ne damo. Podnosimo sve s osmijehom 😊 Dospjeli smo poprilicno daleko, ti i ja sami, bez ičije pomoći!!! I jos dalje ćemo… A oni neće to moći spriječiti. Koliko god da se trudili. Ne znaju oni što mi znamo.. Ne znaju što smo sve prošli.. Što smo sve naučili dok smo zajedno skladali i stvarali. Bebo moja.. Doznali smo ono najbitnije. "Jebe se mački što miševi o njoj misle" Nek' nas pokušaju uhvatit za rep, ako mogu 😉 #meandmyguitar #yamahaLLta #hatersgonnahate #creatorsgonnacreate