BORIS ROGOZNICA NAKON RAZVODA OD DORIS IMA NOVI POSAO: Fanovima podijelio fotku iz ureda

Boris je javnosti početkom siječnja predstavio svoju novu pjesmu koja ima snažnu poruku

Pjevač Boris Rogoznica nedavno se na Instagramu pohvalio s fotografijom iz ureda, a RTL saznaje kako se zaposlio kao prodavač u jednoj auto kući. Okinuo je selfi dok je sjedio za stolom na kojemu je stajalo računalo, a kroz prozor su se nazirali brojni parkirani automobil.

BORIS ROGOZNICA NAKON RAZVODA OD DORIS PINČIĆ IMA NOVU KARIJERU? Fanovima se javio iz ureda

Boris je prošle godine okončao brak s voditeljicom Doris Pinčić, a izgleda kako se odlučio za novi početak u novoj godini. U jeku preljubničke afere s kantautoricom Alex Ognjenom, on je zaključao svoj Instagram profil, no zanimanje javnosti za njegov privatni život ipak se nije stišalo.

Boris nije odustao od svoje glazbene karijere. Trebao je nastupiti na 68. Zagrebačkom festivalu 29. siječnja s pjesmom “Samo čovik”, no ta je manifestacija odgođena za proljeće zbog pandemija koronavirusa. No, bez obzira na to Boris ju je javnosti predstavio početkom siječnja, a radi se o singlu sa snažnom porukom.

