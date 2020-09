BORIS NOVKOVIĆ O NAPISIMA DA SE RAZVODI PO ČETVRTI PUT: ‘Ovo je prepiska mene i novinarke lista koji je to objavio’

Boris je novinarku zamolio da se iz naslova izbriše riječ ‘razvod’

Pjevač Boris Novković (52) na svom se Facebooku oglasio povodom medijskih natpisa o tome kako se on i njegova supruga Iris Volf (27) razišli. Naime, kontaktirao je medij koji je objavio vijest o razvodu.

“Usred ogromnog i entuzijastičkog posla na novom albumu, primoran sam da se pozabavim ovakvim glupostima, al’ jednom za svagda da vidimo kako funkcioniraju neki mediji. Ovo je prepiska mene i novinarke lista koji je to objavio. Prosudite sami Namjera nije bila, ali šteta je napravljena”, napisao je uz screenshotove poruka.

Boris je novinarku zamolio da se iz naslova izbriše riječ “razvod”.

“Riječ ‘razvod’ nije spomenula ni Iris niti ja. Imam osnove da pokrenem tužbu za razaranje obitelji i roditeljstva jer mi pokušavamo spasiti na naš način ovo, a vi podlijevate upravo to nanoseći nemir i psihičke boli akterima”, istaknuo je te je zamolio novinarku da ispravi netočne navode kako ne bi bio primoran na pravne akte.

Novinarka mu je odgovorila da su sporni naslov promijenili, a Boris joj se zahvalio te naglasio kako ju je upozorio da on i supruga ne koriste riječ “razvod”.

“… Moj posao jeste javni, ali to ne znači da mora biti nakaradno i nepošteno tretiran… jer moja mlađa supruga mogla je to emotivno teško primiti i to je moglo dodatno destabilizirati naš trenutno destabiliziran odnos…”.