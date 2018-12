BORBA ZA ‘SAVRŠENOG’ SVE NAPETIJA: Hana i Aleksandra se zakačile, a Anezi iznenadila svojom današnjom izjavom

Anezi je priznala da je Goranu na spoju svjesno laskala, a on nije skrivao oduševljenje njezinim izgledom i humorom

Osvanulo je još jedno jutro nakon ceremonije ruža i djevojke su prepričavale sinoćnje događaje, ponajprije jesu li očekivale da će Daisy napustiti vilu, a potom je počela rasprava je li moguće naći pravu prijateljicu u showu. „Ti misliš da su ovdje ostale super prijateljice?“ bocnula ju je Aleksandra, a Iva joj je rekla: „Mislim da se sad bolje slažemo kao grupa i da postoje temelji za neke odnose koji bi nakon showa mogli postati prijateljski.“ To nije uvjerilo manekenku koja smatra da je njihov fokus sada isključivo na Goranu te da Iva nije iskrena nego igra određenu ulogu.

Nakon fitnessa – kuglanje

Kako bi djevojke malo oslobodio stresa, u vilu je stigao instruktor “fitnessa” Mario Vekić, koji je s djevojkama odlučio raditi pilates, a sve su komentirale koliko je zgodan. Klara se trudila iako joj nije baš sve išlo od prve, a Hana je naposljetku odustala zato što se nije osjećala dobro. „Mislim da Hana nije u kondiciji, a i nije joj se dalo“, komentirala je Aleksandra. Poslije je stiglo Goranovo pismo i sve su djevojke bile sretne što idu na grupni spoj – kuglanje.

Anezi i Hana nikad nisu kuglale, pa im je Goran objasnio pravila. Aleksandra je dobro počela, no potom joj je palo raspoloženje pa je pozvala Gorana sa strane. „Nešto je nabrušena na nas u posljednje vrijeme“, komentirala je Iva, a Hana je bila uvjerena da ogovara ostale djevojke. „Imam osjećaj da te Hana gleda kao trofej, a ne kao osobu i nekoga s kim treba biti i nakon showa. Živim s njom pa mogu potvrditi da nije ono što je s tobom i ono što je s nama“, rekla mu je manekenka, a Goran joj je zahvalio na iskrenosti te zaključio kako mora dobro razmisliti o svemu što je čuo.

Iva opet odnijela pobjedu

Došlo je vrijeme za još jedan izazov, a iako se vodila napeta borba između Anezi i Ive, pobjedu je ponovno odnijela je Iva. „Već mi je neugodno pobjeđivati, cure će misliti da je namješteno“, šalila je Zagrepčanka, a Gorana je najviše zanimalo koliko su cure iskrene pred njim. „Nisu sve, tanka je granica između pravih osjećaja i ega“, rekla mu je i nastavila: „Onaj osjećaj koji imaš s nekom osobom nikad ne može te prevariti i trebaš se voditi time.“ Zagrepčanka nije željela tužakati cure, nego mu samo reći da sluša sebe i svoje srce, što se jako svidjelo Goranu. „Nije mi bitna nagrada i ne želim biti pobjednica ako emocije nisu iskrene“, zaključila je Iva.

Napetost između Aleksandre i Hane nastavila se i na putu kući pa je došlo do neizbježne rasprave. „Hajde, sad je tu kamera pa pričaj“, prozvala je Aleksandra Hanu, koja joj je potom priznala da se ljubila s Goranom, naglašavajući kako vidi da manekenku izjeda ljubomora. Počele su se vrijeđati, a Klara je to pokušala prekinuti govoreći da ima pomalo istine u priči obje djevojke i da se prestanu svađati. „Idem, jer pametniji popušta“, naposljetku je rekla Hana, a Aleksandra je zaključila: „Nismo prijateljice niti ćemo ikad biti, i to je sasvim u redu.“

Gorana Anezi opet oduševila

Kad su navečer djevojke vratile u vilu, iznenada je došao Goran, koji je želio izvesti Anezi na spoj. „Mislim da me pozvao na večeru kako bi vidio imam li i ja ljubomorne ispade i jesam li ga prekrižila jer se vodi žustra rasprava oko tih poljubaca“, rekla je pjevačica. Dotad su djevojke u vili pričale o odnosu Anezi i Gorana te trebaju li proviriti kako im je na spoju kad su već na bazenu… „Goranu sam vrlo svjesno dala dosta komplimenata i mislim da bih se mogla zaljubiti u njega“, otkrila je Anezi, a Goran je bio oduševljen kako ga je dobro analizirala te koliko je zgodna, duhovita i pametna. „Vidim potencijal u tebi, no nisu mi fora ti poljupci, iako te i ja možda zaskočim negdje iza kamere“, u šali je rekla Anezi, koja se istinski lijepo zabavila na večeri s Goranom.

Klara i Hana su kandidatkinje s kojima je najbolja u kući pa su je čekale da se vrati sa spoja. „Znači, bilo je dobro“, komentirala je Hana nakon što je sve čula i nazdravile su prije spavanja. I sutradan se nastavila priča o Aleksandri i Hani. „Hanu muči kako se ona ponaša prema njoj“, rekla je Anezi dok ju je atraktivna crnka šminkala, a Iva i Klara u drugoj su se prostoriji također dotaknule te teme, no Aleksandra nije željela više pričati o tome. „Bliži se finale i samo se nadam da Goran dobro vidi i ima oči i na leđima jer mu trebaju“, zaključila je Hana.

Hoće li sada pasti sve maske i kojim će se sve sredstvima kandidatkinje služiti kako bi došle do pobjede gledatelji će moći vidjeti u finalnom tjednu.