BOMBASTIČNA ŽANAMARI ZAPALILA INSTAGRAM! Pozirala u čipkastom grudnjaku i fanovima pomutila razum

View this post on Instagram

A da ja zasviram ovog Strata umjesto da poziram, huh? 🧐🎸🤘🏼Tko želi čuti ‘Ubijaš’ live acoustic na mom YouTube kanalu? 😁 👉 i klik na Subscribe na youtube.com/zanamarimusic 🚨 LINK IN BIO 😘 #newsong #newvideo #UBIJAS