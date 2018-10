BOMBASTIČNA ŽANAMARI NA PLAŽI U BIKINIJU OTVORILA DUŠU: Muž joj je rekao nešto zbog čega se zamislila

View this post on Instagram

Profi kamera vs. Snapchat selfie vs. iPhone mirror selfie 👉 1/2 ili 3/4? Što više volite i češće lajkate na instagramu? Primjetila sam da mnogi više vole vidjeti najobičniji selfi mobitelom u ogledalu, ničim izazvan i spontan, nego profi fotku sa skupom kamerom. Recite mi zašto sam onda kupovala kameru?!?!?! 😂😂😂😂🤷🏻‍♀️📸 #instagramtruths #whybother #mondayattitude #selfiegeneration #canonphotography #canon *Naušnice su by @ivana_nakit_sibenik_design i definitivno su prve koje mogu nositi čitav dan, a da me ne zabole uši. Ako ste me vidjeli s njima jučer u samoposluzi ovo je objašnjenje 😍 #nails su naravno uvijek by @beauty.centar.selfie ❤️