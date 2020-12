BOJANA GREGORIĆ VEJZOVIĆ OBJAVILA FOTKE STARE DESET GODINA, FANOVI OSTALI U ČUDU; ‘Zakaj ne stariš? Vampirka?’

Mada je Bojana fanovima podijelila savjete kako sačuvati odjeću od oštećenja i moljaca dok stoji u ormaru, oni su joj mahom dijelili komplimente

Glumica Bojana Gregorić Vejzović (48) pratiteljima na Instagramu podijelila je kolaž od dvije fotografije koje su stare deset godina. Na prvoj pozira odjevena u sivu košulju i duge crne hlače zakopčana do grla, dok je druga slika prikazuje u vrlo izazovom izdanju: crnoj haljini ubojitog dekoltea koji je otkrio njen grudnjak.

“Moda se definitivno vrti u krug, imam dovoljno godina da to mogu tvrditi! Ovo su fotke stare deset godina. Košulje s mašnama, hlače širokih nogavica, čizmice do gležnja… Volim reciklirati i nositi stare omiljene komade odjeće, a to znači da ih treba znati čuvati. Jaki mirisi koji preplave ormare bilo da je lavanda ili koji drugi, znaju me i zasmetati.

No postoji starinsko rješenje kesteni! One divlje iz parka malo properem i stavim u ormar, po džepovima, između džempera; a između one robe koja vam duže stoji stavite novinski papir. Trikovi moje majčice koja mi je sačuvala neke svoje prekrasne stvaričice, a takvi komadi robe danas su unikat koji me baš, baš veseli!”, napisala je u opisu objave.

Mada je Bojana fanovima podijelila savjete kako sačuvati odjeću od oštećenja i moljaca dok stoji u ormaru, oni su joj mahom dijelili komplimente zbog mladalačkog izgleda.

“Zakaj ne stariš? Vampirka? Šala… Stvarno si predivna, meni oduvijek”, “I ti si kao tvoja odjeća, jednako dobro izgledaš i sad i prije deset godina”, komentirali su, a Bojana im je odgovorila: “Starim! Kamera me još uvijek ‘voli’, uživo je ipak malo drugačija slika, zato me u gradu ne prepoznajete”.