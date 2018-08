BOJANA GREGORIĆ POZIRALA U BIKINIJU I ODUŠEVILA TRBUŠNJACIMA: ‘Ženo, izgledaš fenomenalno’

The best 6 doctors are vacation,sea,sun,family and friends with yacht😉 … ❤️you Maja and Ale!!!Thanx❣️ . . .#summer18 #sailing #peljesac #vacation #thankful #actresslife @vejzovic.enes #bojanagregoricvejzovic

A post shared by Bojana Gregoric Vejzovic (@bojana.g.v) on Jul 20, 2018 at 7:48am PDT