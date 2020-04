BOJANA GREGORIĆ POKAZALA OŠTEĆENJE OD POTRESA: Njezin suprug zasukao rukave pa pomaže majstorima krpati zidove

View this post on Instagram

Točno mj.dana od potresa u Zagrebu…Probati ću optimistično to se od glumaca i dalje očekuje🤨🤬…Fashion izričaj od tada kod mene izgleda baš ovako⛑ Moja majčica uvijek govori:”Najbolje odjevena osoba je ona odjevena u skladu s prilikama!”Maska umjesto šminke,kaciga jer s krova klize crijepovi,pa kad izlazimo u vrt na kratku šetnju sa 🐶,šljem glavu čuva!Takve su prilike!😖😅Ovo desno je naša tavanska soba,dimnjak je točno iznad i prolazi kroz sobu te “srce” cijele zgrade,a sreća,zaobilazak direktnog udara ili sam Bog sačuvao nas je 22.3.2020! #luckyones #gratitude #postEarthQuakeFashion #actresslife #bojanagregoricvejzovic