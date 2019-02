BOHEMIAN RHAPSODY JE NAJSLUŠANIJA PJESMA 20. STOLJEĆA: Video je pregledan više od milijardu puta

Pjesma Bohemian Rhapsody je 1975. bila vrlo popularna na radio-postajama, a golemi uspjeh doživio je i istoimeni film

Rekli su da se nikada neće dobro prodavati jer je u prvobitnoj verziji trajala čak sedam minuta, a u zadnjoj šest, spominjala je Galilea, Belzebuba i Scaramouchea, no pokazalo se da je pjesma grupe “Queen” “Bohemian Rhapsody”, po podacima diskografske kuće “Universal Music Group” najslušanija pjesma na internetu iz 20. stoljeća.

Video pregledan 1, 6 milijarda puta

Nastala je 1975. godine i tada se vrlo često “vrtila” na radio-postajama, a pozornost na nju ponovno je privukao novi film istoimenog naziva. Glazbeni video u svijetu je pregledan 1,6 milijarda puta, objavio je UMG. Pjesma je krajem 1975. devet tjedana bila na prvom mjestu ljestvica, što ju je u to vrijeme činilo trećim hitom s najduljim razdobljem na vrhu. Diskografske kuće “EMI” i “Elektra” tada su u Velikoj Britaniji htjele odrezati dijelove ove epske stvari. No, Roger Taylor je objasnio: “Rekli su da je preduga i da to neće funkcionirati. Mislili smo, možemo je odrezati, ali onda neće imati nikakva smisla. Propustili biste sve različite ugođaje pjesme i rekli smo – ne. Ili prolazi ili ne prolazi”. I nisu pogriješili.

Film nadmašio sva očekivanja

Diskografska kuća u priopćenju je objavila da je pjesma popularnija od Nirvanine “Smells Like Teen Spirit” i “Sweet Child O’Mine” grupe “Guns N’ Roses”. U filmu “Bohemian Rhapsody” pokojnog frontmana grupe Freddieja Mercuryja glumi Rami Malek. Film je, kažu iz “Universala”, ovo glazbeno remek-djelo približio mlađim generacijama. Pet tjedana od premijere na kino-blagajnama je zaradio 600 milijuna dolara. Malek je prošli tjedan nominiran za nagradu “Zlatni globus” za glazbenu izvedbu, a očekuje se da u siječnju bude nominiran za “Oskara”. “Universal” kaže da posljednjih nekoliko tjedana promovira singl putem svojih stream-platformi. Po Universalovim podacima evidentiranim sa streaming servisa poput “Spotifyja”, “Apple Musica” i “Deezera”, “Bohemian Rhapsody” bez sumnje je najslušanija pjesma iz 20. stoljeća.