BLANKA VLAŠIĆ UDOMILA PRESLATKU KUJICU KOJU JE SPASIO HGSS: ‘Ljubav na prvi pogled, povezanost’

Blanka je priznala da su je kod kujice osvojili njezin blagi pogled i mirnoća

Blanka Vlašić je prije dva tjedna udomila kujicu Rozu koju je početkom kolovoza HGSS spasio iz jame u mjestu Dobrinče, objavila je Zaklada za zaštitu životinja Split. Poznata atletičarka već je neko vrijeme razmišljala o udomljenju psa, a kod Roze su je osvojili njezin blagi pogled i mirnoća. “Očekivala sam da se desi taj klik, mnogi ljudi koji su udomili rekli da im se to dogodilo, ljubav na prvi pogled, povezanost”, rekla je i dodala da Roza nije bila naviknuta na kuću te da je mislila da je Blankin stan veliki WC.

Željela joj je izliječiti traume

“Odmah sam shvatila o čemu se radi, da je nađena u jami, da ju je spasila Hrvatska gorska služba spašavanja, da je imala ogrebotine od te jame i kamena… To me dodatno potaknulo. Još kad sam vidjela snimku tog spašavanja, jako sam poželjela da se u mom domu izliječe te traume i da imamo lijepi suživot”, objasnila je Blanka kojoj je ovo prvi pas. “Jako je nepovjerljiva prema ljudima, na tome radimo, ali prema meni je stekla povjerenje i jako se zbližila sa mnom. Nije ju bilo teško zavoljeti, svakim danom to sve više i više raste kao u svakom odnosu. Meni je ovo prvi pas i svaki dan učim nešto novo”, priznala je.

Iz Zaklade kažu da su Blanka i Roza u dva tjedna izgradile predivan odnos. S obzirom na to da je Blanka prvi put vlasnica psa, a Roza je većinu vremena provela u ruralnim područjima, objema je trebalo puno ljubavi, strpljenja i rada da se prilagode suživotu u stanu i gradskom ambijentu. “U susretima koje smo imali, uočili smo ogroman napredak, a uvjereni smo da će tako i nastaviti”, poručili su iz Zaklade.

