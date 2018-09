BIZARNE TAJNE KRALJEVSKIH OBITELJI: Od princeze koja je zarađivala kao toples model, do princa koji dila drogu jer je to ‘božji plan’

Švedska princeza je bila toples model u muškim magazinima, a razmijenila je nježnosti i sa porno zvijezdom Jennom Jameson u Las Vegasu

Dok kroz povijest nije bilo neuobičajeno, niti se skrivalo da su neki članovi kraljevske obitelji pomalo ludi, čini se da je i današnja postava sve samo ne dosadna. Neki prinčevi i princeze napravili su takve skandale nakon kojih se zaista moramo zapitati jesu li gola ramena Meghan Markle nešto o čemu je potrebno razgovarati.

Norveška princeza Martha Louise

Vlasnici kućnih ljubimaca često smatraju kako ih njihovi ljubimci razumiju, ali to ne znači da misle kako mislima mogu razgovarati s njima, osim ako niste norveška princeza. Princeza Martha Louise shvatila je, kako tvrdi, da može komunicirati s konjima kada ih je kao mlada djevojka jahala.

No tu nije kraj ovoj suludoj priči. Naime, nju su navodno konji naučili kako da komunicira s anđelima, a ona je inspirirana time napisala čak dvije knjige te planira otvoriti školu u kojoj bi ljudi učili kako pričati s anđelima. Čini se kako ljudima princezina opsesija nije baš legla, a jedan pastor ju je nazvao “glasnikom iz pakla”.

Švedska princeza Sofia

Dok kritičari pritišću Meghan Markle zbog ‘neprikladne’ odjeće, propalog braka i sl. neke princeze imaj veoma skandaloznu prošlost o kojoj se malo priča.

Prije nego sto se udala za švedskog princa Carla Philipa, Sophia je imala vrlo uzbudljiv život. Osim što ima tetovaže koje nisu uobičajene u kraljevskoj obitelji, Sophia je šokirala svojim bivšim poslom.

BIZARNA PRAVILA VEZANA UZ ROĐENJE KRALJEVSKE DJECE: Toliko su čudna da su ih Kate i William pola prekršili

Naime, princeza je bila toples model u muškim magazinima, a razmijenila je nježnosti i sa porno zvijezdom Jennom Jameson u Las Vegasu. Ipak, ništa od toga nije bilo toliko skandalozno da spriječi njezin ulazak u kraljevsku obitelj. Nakon što je upoznala princa Phillipa, Sophia je postala postala uglađena princeza uz koju se nisu vezali skandali, a mnogi ju čak uspoređuju s engleskom miljenicom Kate Middleton.

Princ Nayef bin Sultan bin Fawwaz al-Shaalan od Saudijske Arabije

Sigurno je teško kada znaš da nećeš rođenjem dobiti krunu pa moraš odabrati karijeru. Jednom je tako princu ispiracija došla preko noći te mu je na kraju zadala mnoge glavobolje.

Nayef se posvetio dilanju iako je droga jasno zabranjena u Islamu, a kada su ga 1999. uhvatili imao je “izvrsno” objašnjenje.

SKANDAL U KRALJEVSKOJ OBITELJI: Princeza oslobođena krivnje, njezin muž, bivši španjolski rukometaš, mora u zatvor

“Svijet je i ovako osuđen na propast, a meni je Bog dao dopuštenje da prodajem drogu”, rekao je tada Nayef.

Čini se kako je princ zaista želio usrećiti Boga s obzirom na to da je imao i druge mogućnosti, za početak – legalne. Završio je Sveučilište u Miamiju, priča 8 jezika te je investirao poveće bogatstvo u naftni posao.

Danski princ Henrik

Princ Henrik vjenčao se s Margaretom II. u lipnju 1967. godine, kada je ona bila prva u redu za krunu. Kraljica je postala u siječnju 1972. godine, a Henrik nikada nije skrivao svoje razočaranje što je cijelog života ostao princ, umjesto da mu je supruga dala titulu kralja iako taj potez nije uobičajen.

Toliko ga je proganjala odluka supruge da je rekao kako ne želi biti pokopan kraj nje jer ih nikada nije učinila ravnopravnima.

GOLE FOTKE MEGHAN MARKLE PROCURILE NA INTERNET: Kraljica Elizabeta će propasti u zemlju od srama

“Ako želi da me pokopaju s njom, mora me imenovati kraljem i točka. Ne zanima me. Moja žena je odlučila da želi biti kraljica i ja sam sretan s njenom odlukom. Ali kao osoba, ona mora znati da kada su muškarac i žena u braku, oni su jednaki. Moja žena mi nije pokazala poštovanje kakvo bi “obična” supruga pokazala svojem partneru”, izjavio Henrik te ubrzo nakon toga preminuo.