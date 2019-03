BIVŠI TJELOHRANITELJ KRALJA POPA USTAO U NJEGOVU OBRANU: ‘Sve su to laži, Jackson je volio žene, a ne muškarce’

Whitfield kaže da je Jackson mnogo vremena provodio sa ženama, no ističe da ne može biti siguran da je s njima imao i seksualne odnose

Bill Whitfield, bivši tjelohranitelj Michaela Jacksona, tvrdi da su optužbe protiv kralja popa lažne te da je Michael volio žene, a ne muškarce. “Stalno smo razgovarali o ženama i raspravljali o tome koja mu je privlačna. Razgovarali smo dovoljno da odmah mogu zaključiti da ga zanimaju žene, a ne muškarci”, rekao je Whitfield u “Hidden Truth Showu” te dodao da je Michael stalno bio okružen ženama.

Žene nikad nije odvodio na svoj ranč

“Mnogo je vremena provodio nasamo s različitim ženama. Neću ulaziti u to što je s njima radio iza zatvorenih vrata, to je njegova stvar. Međutim, često je bio u ženskom društvu i znam da su ga zanimale”, poručio je bivši tjelohranitelj slavnog pjevača. No, priznao je da ne može sa sigurnošću reći da je Michael sa ženama ulazio u intimne odnose. “Nikad ga nisam izravno pitao o tome, to su po mom mišljenju sasvim privatne stvari. Mogu samo reći da sam siguran u to da žene s kojima se viđao nikad nije odvodio na svoj ranč ‘Neverland’ gdje su bila djeca kojoj se ovih dana toliko govori”, rekao je Whitfield.

Dokumentarac “Leaving Neverland”, u kojemu Wade Robson i James Safechuck tvrde da ih je Jackson seksualno zlostavljao kao djecu, izazvao je lavinu reakcija. Dok se jedni zgražaju nad optužbama za silovanje maloljetnika koje se kralju popa stavljaju na teret, drugi ga gorljivo brane.

