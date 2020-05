DRAMATIČNA SNIMKA: Manekenka objavila video na kojem nasrće na nju; ‘Želi mi oduzeti dijete’

View this post on Instagram

Imam potrebu da sa svima vama podelim moju stranu price… moje ime je Sandra Obradovic, i u prvi plan bih istakla da je za mene u zivotu najbitnija uloga to sto sam majka jednog predivnog andjela koji se zove Andrej i ima samo 7 meseci i nije pored mene dok vam sve ovo pisem… Osim sto sam majka, smogla sam snage da priznam i da sam zrtva psihickog i fizickog nasilja vec dve godine od strane oca svog deteta.Nasilje nadamnom pocelo je dok sam bila u drugom stanju, kada sam vise puta zavrsavala u bolnici Narodni front i moglo je da se desi da se prevremeno porodim. Moja trudnoca bila je rizicna zbog udaraca koje sam dobijala skoro svakodnevno, kao i samog stresa, ali sam zbog straha o tome tada cutala i kao jedini prioritet u tim momentima sam videla da rodim svoje dete zivo i zdravo.Mozda ce neko reci da sam naivna, ali sam tada verovala da ce se nakon porodjaja neke stvari smiriti i promeniti, ali je postalo cak i gore, do granice nepodnosljivog…. Desavalo se da me udara i dok dete drzim u narucju.Otac mog deteta je nazalost vrlo mocan u ovom gradu, pa reci i pretnje koje mi je svakodnevno izgovarao nisu bile ni malo naivne i ulivale su mi ozbiljan strah. Osim sto me je vredjao, ponizavao, omalovazavao, govorio je da ce mi oduzeti dete, da ce me ubiti, da ce potplatiti ceo grad i da ima veze i poznanstva u svim drzavnim ustanovama, kao i u medijima, rekao mi je da ima toliku moc da me predstavi najgorom osobom, majkom i da ce me smestiti u ludnicu.I pored svega toga skupila sam hrabrosti i snage i odlucila sam se da verujem u pravni sistem nase drzave, pa sam preduzela sledece korake i pokusala da pronadjem pravdu na tom putu…