BIVŠI DINAMOVAC POSTAO TATA: Junior i Marta Fernandes dobili sina: ‘Dobrodošao, Mateo!’

• Time is flying #39 weeks!🤰🏼🙋🏼‍♀️ I'm going to Hospital to take my baby!🤱🏼😃😘 • #pregnancy #pregnant #bump #belly #button #thirdtrimester #summer2018 #summer #summervibes #summerincroatia #zagreb #love #couplegoals #couple #fashionable #fashionblogger #fashionista #streetstyle

A post shared by Marta Fernandes da Silva (@missfernandes_78) on Jul 5, 2018 at 1:42am PDT