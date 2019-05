Kaliforniju će na ovogodišnjem Fresh Island Festivalu predstavljati popularni Tyga

Fresh Island Festival upravo je objavio novog headlinera i jedno od najjačih imena ovogodišnjeg festivala ali i svjetske glazbene scene. On je tridesetogodišnji reper iz Kalifornije poznat pod umjetničkim imenom Tyga i vlasnik je zaraznih hitova ‘Taste’, ‘Dip’ i ‘Girls Have Fun’ koje ćete ove godine čuti uživo na Pagu! Svoj mega celebrity status stekao je i vezom s Kylie Jenner, najmlađom članicom obitelji Kardashian te najmlađom milijarderkom na svijetu prema Forbesu.

Zvjezdanom hip hop lineu-pu osmog izdanja Fresh Island Festivala kojeg čine Lil Uzi Vert, Tory Lanez, Gunna, Yxng Bane, B Young, Afro B, Hardy Caprio i Not3s, upravo se pridružio i zlatni dečko kalifornijske rap scene – Tyga!

Ovaj američki reper vijetnamskog i jamajkanskog porijekla iza sebe ima šest studijskih albuma, tri kompilacije, 19 mixtapeova, 74 singla i 46 spota! Njegov prvi album ‘No introduction’, objavljen je 2008. godine i odmah je završio na Billboard top 100 ljestvici. Singl koji ga je proslavio među širom publikom je ‘Rack CIty’ iz 2012. te nakon toga samo nastavlja nizati uspješne samostalne glazbene projekte i kolaboracije.

Tyga je trenutno definitivno na vrhuncu svoje karijere što potvrđuje mega uspjeh njegovog prošlogodišnjeg hita ‘Taste’, kao i singlova ‘Swish’, ‘Kream’, ‘Dip’ i ‘Girls Have Fun’, te aktualnog singla ‘Light it up’ s Marshmello-om i Chris Brownom.

Ipak, najveću pozornost javnosti Tyga je privukao svojom ljubavnom vezom s najmlađom članicom klana popularnih sestri Kardashian, reality zvijezdom, poduzetnicom i danas najmlađom milijarderkom na svijetu – Kylie Jenner.

Njihova veza punila je tabloide zbog razlike u godinama, a i šuškalo se da su izlazili skupa dok je Kylie imala 16 godina, što je predstavljalo legalni problem.

Par je raskinuo 2017. godine, a sva medijska pozornost sigurno se odrazila i na Tyginu karijeru te ga učinila još poznatijim.

Tyga stiže na Zrće zapaliti atmosferu plesnim kalifornijskim rap ritmovima, što će dodati na raznovrsnosti i zaokružiti zvuk ovogodišnjeg izdanja festivala koji nudi nešto za svakoga – trap hitove Lil Uzi Verta, opaku rap priču koju priča Gunna, senzualni rap u kombinaciji s r’n’b zvukom donosi stručnjak Tory Lanez, megapopularne UK afrobeats i dancehall zvukove koje prezentiraju Afro B, B Young i Yxng Bane, kao i pravi UK rap Hardy Capria i Not3s-a.

Tisuće ljubitelja hip hop kulture iz svih dijelova svijeta, kao i rap, trap, grime, r’n’b i afrobeats glazbe spremni su za najbolji ljetni provod od 13. do 19. srpnja jer znaju da se cjelotjedna zabava na Fresh Island Festivalu ne propušta.

Glavni festivalski program odvija se od 15. do 17. srpnja, a za one željne cjelotjedne ljetne hip-hop zabave na prekrasnom otoku Pagu, tu su pre partyji 13. i 14. srpnja, kao i after partyji 18. i 19. srpnja.

Uz bogate live actove na Fresh Islandu za DJ pultovima zabavljat će vas i legende poput Tima Westwooda, DJ Semtexa i DJ Remakea, te brojni DJ crewovi – Faded, Shorebitch, Good Dirty Sound, Hip Hop Brunch LDN i mnogi drugi.

Osmo izdanje festivala, osim vrhunskog line-upa i cjelonoćnih tuluma do jutarnjih sati, posjetiteljima nudi ljetni bijeg na rajskoj destinaciji otoka Paga, te uživanje u lokalnim gastro delicijama, brunch tulumima na plaži, party brodovima i pool partyjima, vodenim sportovima i opuštanju na plažama najljepše jadranske obale.

Za domaće fanove Fresh Islanda, organizatori su omugućili nešto povoljnije festivalske ulaznice po cijeni od 458 kn za sva tri festivalska dana, kao i jednodnevnu festivalsku ulaznicu za nastup Tyge 15.07. po cijeni od 199kn. Oni koji će posjetiti RNB Confusion party 25. svibnja u MSU moći će samo taj dan svoju festivalsku ulaznicu za sva tri dana kupiti po najpovoljnijoj cijeni od 300kn.