BIVŠI DEČKO GEORGEA MICHAELA: ‘Koristio je drogu za silovanje, više se puta pokušao ubiti, bilo mu je dosta života’

George Michael je bio navodno suicidalan, pa je nekoliko puta pokušao izvršiti samoubojstvo

Dečko Georgea Michaela, fotograf Fadi Fawas, komentirao je svoju vezu sa slavnim pjevačem kojeg je pronašao mrtvog u krevetu na Božić 2016. godine. Navodno je Michael bio suicidalan, nekoliko je puta pokušao izvršiti samoubojstvo, piše Mirror.

Fawas je izjavio da mu je George često govorio kako mu je dosta života. Tvrdi da se George pokušao ubiti 2013. godine bacivši se iz automobila na autocesti te se pokušao 25 puta ubiti za vrijeme rehabilitacije.

“Rekao bih ‘zar ti nije drago da se 16. svibanja nije dogodio’, misleći na pokušaj samoubojstva, a on bi rekao ‘ne’. Tako jako je želio umrijeti i bilo je teško čuti to od njega. Mislim da je za njega život davno bio gotov. Svi su ga željeli zbog toga što je i tko je bio. “Svi me žele živog”, znao je reći”, tvrdi bivši Georgeov dečko u izjavi na društvenoj mreži.

Michael je zloupotrebljavao GHB drogu

Fadi je upoznao 2009. godine Michaela, međutim nije želio vezu s njim zbog pjevačeve konzumacije opasne, psihoaktivne GHB droge koja je postala zloglasna zbog povezanosti sa silovanjima.

“Protivio sam se GHB-u, znao sam mu reći ‘Ne želim te naći mrtvog u krevetu’. Naći ga mrtvog u krevetu zbog te droge, bio je moj najveći strah. Svakog dana tijekom tri mjeseca dok sam bio u kući u Highgateu, ujutro bih dolazio i nalazio ga onesviještenog na stolici ili na podu sa čajem, blizu vatre. To je bilo 2012. Rekao sam da se nikada nikada neće moći nositi s ‘G-om’. Pitao sam zašto to radi jer je znao zaspati dok smo bili vani u javnosti. Rečeno mi je da je također zaspao u studiju”, napisao je Fadi koji je bio u kući na dan Georgeove smrti.

Fadi, kojega je policija nakon ispitivanja oslobodila krivnje, tvrdio je da je otišao iz Georgeove kuće oko podneva na Badnjak kako bi kupio sendvič iz kafića u blizini. Vratio se kući i do 17 sati bio u krevetu misleći da George spava u drugoj spavaćoj sobi.

Pjevač je bio u svojoj sobi tijekom Badnjaka i cijele noći

Navodno je Fadi par puta provjeravao jesu li mu vrata otvorena, ali je odlučio kako ga neće smetati dok spava. Ni oko 19 sati Michael nije izašao iz sobe, a s obzirom da su imali prešutni dogovor da ne dolaze jedan kod drugog u slučaju neke razmirice, Fadi je večerao sam, kasnije zaspao te prespavao noć.

Budući da se pjevač ni na sam Božić nije pojavljivao, zabrinuti Fadi je odlučio ući u njegovu sobu gdje je zatekao mrtvog pjevača.

Prekasno je ušao u sobu

“Nisam vidio da je povraćao. Dodirnuo sam ga, ali je bio hladan. Nisam znao je li mrtav sve dok nisam vidio njegove plave prste. Tresao sam ga i govorio ‘George, George’, ali bio je mrtav”, rekao je Fadi koji je prvo poslao poruku svojoj nećakinji, nazvao Georgeova prijatelja Davida Austina, poslao poruke njegovu bratu i drugom prijatelju pa tek onda pozvao hitnu pomoć.

Pokazalo se da Michael bio mrtav već dosta vremena, prije nego ga je Fadi pronašao. Opisao je Michaela, koji Fadiju i njegovom bivšem partneru Kennyju Gossu nije ostavio ništa, kao “prekrasnog, prekrasnog muškarca”.

