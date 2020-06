BIVŠI BUBNJAR PARNOG VALJKA OSUĐEN NA ZATVORSKU KAZNU: Vozio je pijan i usmrtio pješaka pa pobjegao 

Osim zatvorske kazne, dobio je i zabranu upravljanja vozilima svih kategorija koja počinje teći čim odsluži kaznu

Dražen Sholz, bivši bubnjar Parnog valjka, nepravomoćno je osuđen na četiri i pol godine zatvora, piše Jutarnji list. Scholz je 2017. godine pijan i pod utjecajem opijata pregazio pješaka u zagrebačkoj Ilici, a zatim ponjegao s mjesta nesreće.

Scholz tvrdi da se ne osjeća krivim ni po jednoj točki optužnice. “Užasno mi je teško i žao što se sve to dogodilo. Probudio me telefon oko 3 u noći, popio sam limenku piva i otišao na Langov trg po cigarete. Tamo sam sreo poznanika koji me zamolio da ga odvezem kući. Vozeći se Ilicom, osjetio sam da je nešto udarilo u desnu stranu auta, a prije toga nisam vidio ništa što bi mi se prepriječilo ispred vozila.

Poznanik se sav šćućurio na sjedalu i rekao mi: ‘Vozi, vozi, nemoj stati’. Ušao sam u prvu ulicu lijevo i vidio razbijeno vjetrobransko staklo. Prije nesreće mislim da je neki auto bio ispred mene, a pokraj je bio viši auto koji mi je zaklanjao pogled pa pješak moj auto nije ni vidio jer sigurno ne bi stupio na prijelaz”, rekao je u sudnici.

Scholz je u vrijeme nesreće, prema optužnici, bio pripit, a u krvi mu je osim alkohola pronađena i prisutnost metabolita kokaina.

Osim zatvorske kazne, dobio je i zabranu upravljanja vozilima svih kategorija koja počinje teći čim odsluži kaznu.