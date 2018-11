BIVŠA VODITELJICA NA INSTAGRAMU POKAZALA ZGODNOG SINA: ‘Mamin dječak, prošli smo i proći ćemo još puno toga’

View this post on Instagram

Moj Vito❤️mamin dječak( ubit će me kad ovo pročita, ali on će uvijek biti moj dječak😊) Prošli smo i proći ćemo još puno toga ali ljubav je ta koja je stalna, drži nas, spaja, vodi i beskrajno je moćna. Ne možeš ju poderati, raskinuti, prerezati… uvijek je tu u nama i s nama. #Mama&sin ❤️#ljubavzaljubav🍀 #mojesunce #životnasuvijekvoli❤️